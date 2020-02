Alessio Agnelli

MILANO - «Pensare già alla Juve sarebbe un errore. Con il Ludogorets la priorità è il risultato e la qualificazione agli ottavi, un obiettivo importante». Prima il ritorno dei 16esimi di Europa League con i bulgari (sbarcati ieri a Milano con tanto di mascherine e guanti, tutti i giocatori), in programma stasera (alle 21) al Meazza. Poi il derby d'Italia di domenica con vista scudetto allo Juventus Stadium.

Antonio Conte non vuole lasciare nulla per strada e, alla vigilia della sfida dentro o fuori con il Ludogorets, già indirizzata dallo 0-2 dell'andata, è questo il messaggio che manda alla sua Inter, «perché dobbiamo pensare di partita in partita ora e la più importante è quella di domani (oggi, ndr), dato che ci può permettere di andare avanti in coppa - ha proseguito l'ex ct ai microfoni di Sky e InterTv-. Quindi mi aspetto la qualificazione. E mi auguro che l'impegno non sia sottovalutato, abbinando prestazione e risultato, che è quello che rimane alla fine».

A Madama si penserà da venerdì, perché farlo prima «sarebbe sbagliato e significherebbe non essere concentrato». Poi, dopo gli avvertimenti, il rammarico, per la chiusura al pubblico, causa Coronavirus, contro Ludogorets e Juventus. «Io penso che il calcio abbia bisogno dei tifosi - ha sottolineato Conte -, come dell'atmosfera che sanno creare. Giocare a porte chiuse non è sicuramente bello, però ci rimettiamo alle disposizioni sanitarie, augurandoci che torni tutto alla normalità quanto prima». Col Ludogorets nuova chance per Sanchez ed Eriksen, e «un ulteriore test per vedere come stanno dal punto di vista fisico e tattico alcuni giocatori, che stanno provvedendo a entrare nelle mie richieste ma ancora in ritardo».

E ampio anche il ricorso al turnover. «L'obiettivo è far entrare tutti in condizione e nella nostra idea tattica- ha concluso Antonio Conte -. Dovremo esser bravi a far ruotare la squadra per questo ciclo di impegni, giocando con convinzione e voglia di vincere. Poi capiremo meglio che ambizioni potremo avere, in che posizione saremo e che situazione potremo affrontare».

