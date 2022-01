Alessio Agnelli

MILANO - Onana, il post-Handanovic è servito e già sotto contratto con l'Inter per i prossimi 5 anni. Un feeling con il nerazzurro che parte da lontano e che porta dritto dritto a Samuel Eto'o, antico mentore (nella Samuel Eto'o Academy tra il 2006 e il 2010) e primo sponsor del numero 1 camerunese con Marotta e Ausilio. Un accordo già raggiunto da mesi con Suning sulla base di 3 milioni a stagione dal primo luglio. E, nella giornata di ieri, finalmente il coronamento del sogno per André Onana, con il nero su bianco con la Beneamata, previa autorizzazione dell'Ajax (prevista da regolamenti Uefa in tema di svincolati e arrivata via mail in viale Liberazione) e dopo gli esami di idoneità sportiva (fra Humanitas e CONI), superati brillantemente in mattinata con un blitz da Yaoundé.

Espletate le ultime procedure d'ingresso con l'Inter, il classe 96' di Nkol Ngok ha fatto immediato rientro in Camerun, per riaggregarsi ai Leoni Indomabili in vista della Coppa d'Africa. E poi all'Ajax da febbraio, anche per mettere altre presenze in carniere, dopo 9 mesi di squalifica (tra febbraio e novembre 2021: positivo al furosemide, un medicinale vietato e prescritto alla moglie, assunto per sbaglio) e senza campo. L'appuntamento con i Campioni d'Italia di Inzaghi è fissato, invece, per inizio luglio. L'ufficialità attesa a febbraio, come da normative Uefa per i calciatori liberi a parametro zero tra 6 mesi. Ma, intanto, un altro colpo a zero per Marotta e Ausilio dopo Hakan Calhanoglu.

La caccia agli svincolati di lusso da parte di ad e ds potrebbe, però, non fermarsi al solo Onana. Nel mirino per luglio anche 2 parametri zero in difesa. Dal Gladbach, il nazionale tedesco classe 94, Matthias Ginter, di professione centrale, per cui l'Inter sembra in netto vantaggio sulla concorrenza di Bayern, Barcellona e Chelsea. Dalla Lazio, il brasiliano Luiz Felipe, stesso ruolo, vecchia conoscenza di Inzaghi e un'occasione (sui 2 milioni la richiesta d'ingaggio) se naufragassero le trattative di rinnovo con il club di Lotito. Nel settore avanzato, proposti anche Angel Di Maria e Filip Djuricic, liberi a giugno. L'argentino del Psg bocciato, al vaglio il serbo del Sassuolo.



