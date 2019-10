Alessio Agnelli

MILANO - «Non partecipiamo per arrivare terzi o quarti. Noi siamo l'Inter e la vittoria è un imperativo d'obbligo».

Come nelle prime 6 gare di campionato, condite da altrettanti successi e da un primo posto in classifica che dovrà rappresentare, nel medio-lungo periodo, la naturale evoluzione «del percorso che abbiamo intrapreso con Antonio Conte, ma anche un dovere da subito», come espressamente richiesto da Suning. Dagli Zhang è arrivato infatti «l'indirizzo di tornare alla vittoria» e Beppe Marotta, a margine dell'Assemblea dei Soci di ieri a Milano, ha preso la palla al balzo per ribadire il concetto ai naviganti.

E chiedere un altro sforzo, e altri 3 punti, ad Handanovic e compagni pure stasera (ore 21) a Brescia, nell'anticipo del turno infrasettimanale, dopo il 2-2 con il Parma e il mancato sorpasso di sabato su Madama. In classifica la Juve è sempre avanti di un'incollatura, ma «noi siamo l'Inter, una società con una storia e una proprietà molto forte - ha sottolineato l'amministratore delegato nerazzurro dell'area sport -. E, anche se non vogliamo creare illusioni vista la forza dei nostri avversari, abbiamo il dovere di lottare fino alla fine, senza porci limiti ed alzando sempre l'asticella».

Quantomeno, per non lasciare nulla d'intentato sulla rotta-scudetto. O, magari, «per toglierci delle soddisfazioni» in anticipo sui tempi, «perché ci tengo a sottolineare che il modello di inizio stagione era quello di porre le basi per arrivare gradualmente alla vittoria - ha chiosato Marotta -. Il percorso fatto finora ci soddisfa e in Conte abbiamo trovato senso del lavoro, coraggio, sacrificio. Ora è in difficoltà, perché gli sono venuti meno alcuni giocatori. Ma guardiamo al mercato di gennaio con grande ottimismo, pronti a cogliere le opportunità per migliorare la squadra».

Per il centrocampo nel mirino Vidal e Matic (Rakitic terza scelta). Ma, intanto, «auspichiamo che rientrino Sanchez, Sensi, D'Ambrosio e Vecino». Il primo out almeno fino a Natale, i due azzurri recuperabili per la trasferta di sabato a Bologna, l'uruguagio forse già disponibile contro il Brescia. «Patiamo degli infortuni, ma non siamo in attesa di gennaio per trovare delle soluzioni- ha concluso l'ad -. Con Esposito abbiamo dimostrato che i talenti li abbiamo anche in casa, ma vogliamo alzare l'asticella e la squadra sarà puntellata».

