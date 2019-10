Alessio Agnelli

MILANO - No Sensi no party e Lukaku vola in Belgio per dimenticare la Juve. Imprescindibili, ma, per ragioni diverse, non pervenuti con Madama. Stefano Sensi e Romelu Lukaku, il piccoletto e il gigante, rappresentano i 2 più grandi rimpianti di casa Inter nell'analisi del derby d'Italia. Il primo costretto ad abbandonare sul più bello, e quando stava iniziando a disegnare calcio, per un risentimento all'adduttore della gamba destra.

Il secondo in campo dal fino al 95', ma senza lasciar traccia a referto, se non per i tanti errori in appoggio (10, pari al 39,5% dei passaggi effettuati) che stridono con il pedigree di centravanti di manovra che gli è proprio, anche a causa di una schiena malconcia e di uno stato di forma approssimativo.

«Sicuramente quando è uscito Sensi abbiamo sbandato - l'ammissione di Conte a Dazn -. Dopo il cambio con Vecino, diciamo che negli ultimi 15 minuti del 1° tempo abbiamo sofferto, perché alcuni equilibri erano saltati e non trovavamo più le soluzioni su cui avevamo lavorato».

Con luce spenta e navigazione al buio per larghi tratti. L'ex Sassuolo, inizialmente precettato da Mancini per il doppio impegno di qualificazione ad Euro 2020 contro Grecia e Liechtenstein, è stato infatti esentato dalla convocazione e, nelle prossime ore, sarà valutato all'Humanitas di Rozzano. La speranza è di poterlo riavere nei ranghi a pausa terminata, e dopo 2 settimane di terapie ed allenamenti ad Appiano, per la sfida decisiva di Champions League del 23 ottobre contro il Borussia Dortmund. «Io penso che tanti giocatori hanno fatto 7 gare su 7 ed è giusto che si riposino - ha concluso mister Conte -. I ragazzi hanno dato tanto spingendo il motore anche oltre quello che possiamo fare in questo momento. Sono orgoglioso di loro».

Quindi, benedetta sosta. Anche se domani pomeriggio, alla ripresa della preparazione, Conte dovrà fare a meno di 15 nazionali, Lukaku compreso e già in Belgio per l'impegno di giovedì a Bruxelles contro San Marino. Per Romelu l'occasione di impinguare il bottino di miglior bomber belga all time (attualmente 49 reti in 82 partite), e di ritrovare il feeling con il gol. Magari riposando nel 2° match dei Diavoli Rossi, in programma domenica in Kazakistan.

Intanto, ecco i primi dubbi dei grandi ex per Antonio Conte. «Non so, c'è qualcosa che non mi convince - ha chiosato Sandro Mazzola -. Si nasce juventini o interisti e Conte mi sembra ancora gobbo dentro, da come guarda la partita, da come parla. Vorrebbe parlare da juventino, poi si accorge che è all'Inter e parla da Inter».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

