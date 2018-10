Alessio Agnelli MILANO - Nel segno del Toro contro il Cagliari, ma in Champions

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Nel segno del Toro contro il Cagliari, ma in Champions torna Icardi. Nell'anticipo con i sardi, gli sono bastati 12 minuti per mostrare di che pasta è fatto e riprendere il discorso interrotto con il gol, dopo un precampionato da bomber (4 reti in 7 test-match) vero.Ma Lautaro Martinez, alla prima assoluta da titolare nella Scala del calcio, è andato anche oltre, stupendo tutti per qualità e quantità, giocate funamboliche (spettacolare una rovesciata ad innescare Nainggolan in contropiede), garra' e personalità da vendere a dispetto dell'anagrafe.«In precampionato ho fatto bene, contro il Sassuolo invece non tanto nella gara d'esordio (al Mapei Stadium, il 19 agosto, ndr) - ha sottolineato il classe '97 di Bahia Blanca ai microfoni di Sportmediaset-, poi ho subìto un piccolo acciacco al polpaccio che non mi ha permesso di giocare quando avrei potuto. Ora, però, ho ritrovato la miglior condizione e sono tornato decisivo in una gara importante. Anche se sono anche cosciente di dover lavorare ancora molto, per continuare a migliorarmi e per dare sempre del mio meglio».L'unico problema, per El Toro, potrebbe essere la concorrenza sleale dell'amico Icardi («Mi dà sempre tanti consigli») per il ruolo di centravanti. Anche perché Luciano Spalletti è stato chiaro, dopo Inter-Cagliari, su Lautaro&Maurito in tandem: «Sì, possono essere schierati insieme, ma, al momento questa squadra non può permettersi due giocatori sopra la palla».A Eindhoven, quindi, spazio a capitan Icardi dopo il pit-stop con il Cagliari. E prima panchina in Champions League per Martinez, indisponibile il 18 settembre scorso contro il Tottenham.Dopo la rivoluzione di sabato, mercoledì sera contro il PSV, il tecnico toscano riproporrà l'Inter-tipo, con Skriniar (per Miranda) e Asamoah (out Dalbert, fuori lista) in difesa, Brozovic e Vecino in mediana (fuori Valero e l'altro escluso di Champions Gagliardini), Perisic e Icardi in attacco.Unico dubbio tra Politano e Candreva per l'out di destra (sulla trequarti Nainggolan). Out Vrsaljko, a parte anche ieri e recuperabile dopo la seconda sosta per le nazionali.riproduzione riservata ®