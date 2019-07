Alessio Agnelli

MILANO - Nainggolan e Icardi esclusi dalla tattica: Conte aspetta Barella, Dzeko e Lukaku. L'obiettivo è di averli il prima possibile, indicativamente per gli inizi della prossima settimana, quando l'Inter si imbarcherà per il tour asiatico con prima tappa a Singapore.

E, nell'interim, Antonio Conte ha voluto subito mettere le cose in chiaro con Maurito e il Ninja, fuori dal progetto tecnico e a Cornaredo da separati in attesa di divorzio. Come preventivato, nelle prime due sedute di ieri sui campi del Lugano Calcio («blindati come Fort Knox, con polizia e cani da guardia» il commento dei media ticinesi), per Icardi e Nainggolan (in gruppo per test atletici e corsa) è arrivata, infatti, la doppia esclusione dalle prime nozioni di tattica del salentino, sempre più «allineato con la società» e pronto a voltare pagina con un 3 per 2 da leccarsi i baffi. Per il centrocampo il grande obiettivo resta Nicolò Barella, vicinissimo un mese fa, poi ceduto dal Cagliari alla Roma e ora di nuovo ad un passo dall'Inter.

Il rifiuto dell'azzurro al giallorosso ha obbligato Giulini a riaprire un canale con Marotta (ieri, a margine dell'Assemblea di Lega a Milano).

A sbloccare la trattativa potrebbe essere l'attaccante classe 2000 Felice D'Amico (4-5 milioni), in prestito al Chievo nella passata stagione, apprezzato dai sardi. Fermo restando un conguaglio di 40 milioni in contanti, tra fisso e bonus facilmente raggiungibili, a completare un'operazione perfezionabile a stretto giro di posta. In alternativa 40 subito e 5 di bonus. Altro nome caldo quello di Lukaku, l'erede designato di Icardi, da domenica a Perth con lo United di Solskjær. Il belga si è promesso a Conte e attende notizie dall'Australia.

In settimana previsto un blitz di Marotta e Ausilio negli uffici londinesi dei Red Devils per discuterne con Ed Woodward, ad dello United: costo 75 milioni. E sempre in stand-by Edin Dzeko, che si è presentato ieri a Villa Stuart per le visite mediche con la Roma, scuro in volto e in silenzio. Tra domanda e offerta ballano sempre 10 milioni (20-22 vs 10-12). Un assist (in uscita) è arrivato però ieri da Fonseca («Voglio solo giocatori motivati»). Per Icardi, invece, un sondaggio dall'Atletico Madrid, già respinto, e una proposta, allettante ma congelata al momento, da parte del Napoli, pari a 7,5 milioni netti l'anno (9 con i bonus) per le prossime 4 stagioni (per l'Inter pronti 60-65 milioni). Wanda Nara aspetta un'offerta da Torino, sponda Juventus.

La Cina, infine, come possibile destinazione per Nainggolan, Jiangsu (Suning) in primis.

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

