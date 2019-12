Alessio Agnelli

MILANO - Mission Happy Christmas: tre punti obbligati con il Genoa, per replicare a Madama e chiudere l'anno da co-capolista. In apnea dal 6 dicembre, con due pareggi (Roma e Fiorentina in A) e un ko (Barcellona, con eliminazione dalla Champions) nelle ultime tre partite.

E in emergenza totale, con focus sul centrocampo, decimato da infortuni e squalifiche. Ma, nell'anticipo di domani (alle 18) al Meazza contro il Grifone di Thiago Motta, l'Inter di Antonio Conte avrà un solo risultato a disposizione per redimersi prima di Natale e arrivare all'appuntamento con le feste in vetta alla classifica: la vittoria, ovviamente, e tenuto conto dei tre punti incamerati dalla Juve a Marassi, a quasi tre settimane dall'ultima (2-1 alla Spal, il 1° dicembre) e al netto delle tante assenze annunciate.

Contro il Genoa, sicuri di non esserci Barella, Sanchez e Asamoah, ancora ko e tutti in odore di rientro nella trasferta del 6 gennaio a Napoli, esattamente come Brozovic e Lautaro, squalificati per somma di ammonizioni dal giudice sportivo.

Sempre più flebile anche la speranza di recuperare almeno uno fra Gagliardini e Sensi (ieri allenamento parzialmente in gruppo per entrambi, concluso da sedute individuali) per la panchina. Dall'infermeria di Appiano uscirà solo Antonio Candreva per l'impegno con i liguri, ma un esterno e non la mezzala che sarebbe servita a Conte, per completare un centrocampo ridotto all'osso. Con Borja Valero (superato il fastidio al polpaccio) Vecino, gli unici mediani rimasti, giocherà infatti con ogni probabilità Lucien Agoumé, classe 2002, al debutto da titolare in nerazzurro dopo la comparsata di domenica a Firenze. Altro 2002 al probabile esordio dall'inizio, Sebastiano Esposito, in vantaggio su Politano come vice-Lautaro e pronto a far coppia con l'amico Lukaku.

Con l'anno nuovo, poi, fari sul mercato e sui nuovi innesti. Ieri nuovo contatto con l'Atalanta per Dejan Kulusevski (per gennaio o giugno). Con il Barça appuntamento, entro la fine dell'anno (assicura il quotidiano catalano Sport), per Arturo Vidal.

Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

