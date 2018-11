Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Maurito-Lautaro: Scaloni come Spalletti e doppio tango rinviato. Nell'Argentina come a Milano, sponda nerazzurra, dove hanno raccolto solo una presenza in coppia dall'inizio, contribuendo al naufragio collettivo di Reggio Emilia (1-0 per il Sassuolo) alla prima di campionato e facendo recedere il toscano dal progetto 2 punte, seduta stante e senza altre prove d'appello finora (eccezion fatta per 4 scampoli di gara con Torino, Spal e Barcellona, 2 volte).Mauro Icardi e Lautaro Martinez domani notte (all'una italiana) continueranno ad osservarsi a distanza anche nell'Albiceleste, affrontando da separati in casa pure il primo dei due test match programmati nei prossimi 5 giorni contro il Messico. A Cordoba, sarà Lautaro il titolare della nueve, con il capitano nerazzurro a fargli da riserva, come non accade spesso (2 volte, contro Cagliari e Genoa) in serie A. Martedì, a Mendoza, fuori El Toro e dentro Icardi, sempre a caccia del primo gol con l'Argentina. «Spero possa arrivare la rete che tutti stanno aspettando - ha dichiarato Maurito al Clarin -. Mi sono consacrato in Europa, per così dire. Ho segnato molti gol e ora spero di riuscire a farli anche in nazionale».Chi è già andato a segno è Lautaro, che gli è stato preferito da Scaloni (ieri l'annuncio dell'11 titolare senza Icardi) nella prima amichevole con la Tricolor e si è sbloccato un mese fa contro l'Iraq.Ma da parte del capitano nessuna invidia. Anzi la voglia di «costruire qualcosa» in coppia, con messaggio al ct argentino e a Spalletti. «Io e Lautaro siamo sempre insieme e stiamo cercando di dare qualcosa di nostro all'Argentina per creare un gruppo importante in questo ciclo - ha concluso Maurito-. Siamo ragazzi giovani, all'inizio di questa avventura. La speranza è di poter giocare delle buone partite contro il Messico». Magari, affinando l'intesa a gara in corso anche in ottica Inter. Alla ripresa, ci saranno tre trasferte da brividi dopo il Frosinone. In 9 giorni, Tottenham, Roma e Juventus, sfide da non perdere.riproduzione riservata ®