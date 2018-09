Alessio Agnelli MILANO - Maurito-Lautaro Martinez, doppio campanello d'allarme

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Maurito-Lautaro Martinez, doppio campanello d'allarme per Spalletti. A Bologna hanno marcato visita entrambi. Il capitano, dopo aver provato a lungo nel pre-partita prima di accomodarsi in tribuna, per il persistere di un fastidio al quadricipite destro accusato nella rifinitura di venerdì ad Appiano. El Toro in panchina per tutti i 90 minuti, frenato da un affaticamento di lieve entità al polpaccio sinistro, che ne ha sconsigliato comunque l'utilizzo.Ma, da oggi, Mauro Icardi e Lautaro Martinez risponderanno (con riserva) alla doppia chiamata del neo ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, per le amichevoli con Guatemala e Colombia, in programma sabato e mercoledì prossimo. «Mauro e Lautaro sono acciaccati ma andranno in Nazionale, poi vedremo», ha chiosato Luciano Spalletti, tagliando corto, ma sollevando per primo la questione dopo il 3-0 di Bologna. Immediati anche i contatti tra lo staff sanitario dell'Inter e quello della Seleccion, per fare il punto della situazione in vista degli accertamenti strumentali previsti nelle prossime 24 ore a Buenos Aires per i due nerazzurri.Ma, dalle parti di Appiano, cresce l'attesa per il verdetto delle visite. E, in particolare, per Lautaro, il meno infortunato ma pure quello più a rischio «perché se lo fanno giocare si fa male di sicuro» ha tuonato Spalletti. Più che probabile, infatti, l'esenzione di Icardi dal doppio test-match con Guatemala e Colombia, come il rientro immediato del capitano alla Pinetina per terapie e recupero dall'infortunio.Discorso differente invece per El Toro, che resterà in Argentina fino a settimana prossima, con chances di tornare a disposizione contro i Cafeteros. In casa Inter, problemi anche per D'Ambrosio, ko all'adduttore destro a Bologna e atteso domani all'Humanitas per le visite di controllo.Allarme rientrato, invece, per Nainggolan, sostituito al 76' al Dall'Ara, ma a scopo precauzionale. «Problemi alla coscia? E preoccupanti? Mah, cosa s'inventano la smentita social del belga. Via Instagram, invece, i post di De Vrij e Politano (avvistati ieri con Padelli al GP di Monza) sul 3-0 corsaro di Bologna. «Super felice per la prima vittoria in nerazzurro» l'ex Sassuolo. «Tre gol e 3 punti, avanti così» l'olandese, tra i nazionali assenti (anche i croati Vrsaljko, Perisic e Brozovic, Skriniar, Gagliardini e Vecino) alla ripresa di domani.riproduzione riservata ®