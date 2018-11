Alessio Agnelli MILANO - «Marotta? Sarà un valore aggiunto per l'Inter.

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Marotta? Sarà un valore aggiunto per l'Inter. Io ne ho parlato bene al presidente, ma lui aveva già tutto in mente». In attesa del rientro di Beppe Marotta da Nanchino, a spendere parole importanti per il prossimo amministratore delegato dell'Inter è Massimo Moratti, ex patron e co-sponsor dell'operazione con Steven Zhang.Il neopresidente nerazzurro è stato, infatti, il vero artefice di una trattativa decollata all'annuncio del primo divorzio del dirigente varesino con Madama e ora agli ultimi incontri, conoscitori e programmatici in Cina, e alla stesura di contratti e deleghe (se ne sta occupando lo studio notarile Ricci Radaelli) prima della firma. «Io ne ho solo parlato con il presidente - ha proseguito Massimo Moratti - e parlato bene, ma Steven aveva già in mente di fare tutto. Marotta è un professionista, gli è stato molto utile stare alla Juventus e vincere tanto. Sarà utilissimo anche all'Inter, perché è una persona che ha esperienza e conoscenze di calcio a 360 gradi».Convinto anche Zhang Jindong, Beppe Marotta sarà di nuovo in Italia da domani. All'inizio della prossima settimana, invece, il rientro di Steven Zhang, pronto all'accelerata finale. Anche se l'ufficialità potrebbe slittare a metà dicembre per questioni burocratiche (da convocare un'Assemblea dei Soci straordinaria per l'annuncio) e di statuto (che andrà rivisto per consentire all'ex Juve l'ingresso nel CdA da 10° consigliere- 9 attualmente). Ufficiosamente, però, Marotta inizierà a lavorare per l'Inter da subito, occupandosi dell'area sportiva e del mercato, a stretto contatto con Ausilio e puntando sugli italiani «giovani e di talento, ce ne sono tanti bravi, anch'io mi muoverei in quell'ambito - ha sottolineato Moratti, approvando la nuova linea -. Chiesa? Sì, se ce ne fosse bisogno. O magari anche altri elementi che abbiano talento. Con Marotta più vicini alla Juve? I titoli li portano i giocatori, ma spero che con questo cambio in società possano arrivare i risultati che l'Inter merita». In ottica Frosinone, stop per Vrsaljko. Gli esami di ieri hanno evidenziato «un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra». A rischio anche il big-match di mercoledì prossimo con il Tottenham.riproduzione riservata ®