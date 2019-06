Alessio Agnelli

MILANO - Lukaku-Icardi, appuntamento a Singapore a maglie invertite? Il prossimo 20 luglio Inter e Manchester United si affronteranno nella prima sfida di International Champions Cup, in programma nella città-stato del sud-est asiatico.

Ma, per i tabloid d'Oltremanica, l'attenzione di tutti sarà su due giocatori in particolare: Romelu Lukaku e Mauro Icardi, tra i sacrificabili di Solskjær e di Conte e ora al centro dei discorsi fra club, per uno scambio alla pari (o con modesto conguaglio a favore dei Red Devils) che potrebbe mischiare le carte prima dell'incrocio di Singapore. Secondo Telegraph e Daily Express, il veto dello United al rosarino in contropartita sarebbe, infatti, caduto, avvicinando ulteriormente Lukaku (già d'accordo con Suning per un quinquennale da 7,5 milioni a stagione) al nerazzurro.

Il condizionale è d'obbligo, tenuto conto di Icardi e della sua voglia, sbandierata sui social e tramite la moglie-agente, di restare a Milano come da contratto (fino al 2021). Ieri, da Wanda Nara, solo una smentita su un presunto contatto nel weekend con Antonio Conte per far chiarezza sul futuro. «Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno» ha tagliato corto Lady Icardi.

Un incontro con la società andrà in scena ai primi di luglio, terminate le vacanze di Maurito e consorte tra Giappone e Polinesia.

In questa settimana, per Marotta & Ausilio focus invece sulle cessioni da plusvalenze, alcune a corredo delle operazioni in entrata più calde. È il caso di Vergani e Gravillon, nel mirino del Sassuolo nell'ambito della trattativa per Stefano Sensi, ad un passo. Per il regista della Nazionale c'è l'accordo sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni, con diritto di riscatto a 25. Domani il summit decisivo, per le valutazioni dei baby. Con il Cagliari si discute di Dimarco (valutato 10, a bilancio per 4,5) a titolo definitivo, più 40 milioni (36 cash) e i prestiti di Bastoni ed Eder per il cartellino di Barella. Con la Roma sul piatto Dalbert (22 milioni, a bilancio per 14) più conguaglio per Florenzi, obiettivo a prescindere da Lazaro, a un passo dalla chiusura (per 20 milioni, più una percentuale di una futura rivendita) con l'Hertha. Sul mercato anche gli attaccanti della Primavera Adorante e Merola (Bologna e Roma), oltre a Vanheusden, Gavioli e Rizzo, già definiti per 28 milioni complessivi (20 il belga) con Standard Liegi e Genoa. L'obiettivo è quota 40.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

