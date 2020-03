Alessio Agnelli

MILANO - Lu-La a due facce: con Big Rom sempre più on fire, un Toro in versione dark side e decisamente sotto traccia nel 2020. E dire che l'anno nuovo dell'Inter si era aperto proprio con tre reti al San Paolo, e tutte griffate Lukaku (2) e Lautaro, per un 3-1 corsaro di campionato che sarebbe manna dal cielo, con qualificazione annessa, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia di giovedì contro il Napoli di Ringhio Gattuso.

Ma se il Gigante belga ha alzato il ritmo da allora, collezionando un 12 su 12 (11 da titolare) nelle prime uscite della banda Conte nel 2020, con 9 reti alla causa tra serie A, Coppa Italia ed Europa League (l'ultimo giovedì scorso al Ludogorets) e un tasso d'incidenza del 75%, El Toro argentino ha fatto l'esatto contrario, abbassando la velocità di crociera del 2019 e assestandosi su un allarmante 3 (gol) su 8 (tutte dall'inizio, delle 12 totali; 37,5%) dal 6 gennaio scorso.

L'ultima rete di Lautaro è datata, infatti, 26 gennaio (le altre due contro Napoli e Atalanta, l'11 gennaio), nell'1-1 di campionato con il Cagliari, concluso con un rosso e 2 turni di squalifica (out contro Udinese e Milan). Poi quattro scene mute tra serie A (Lazio), Tim Cup (Fiorentina e Napoli) ed Europa League (andata col Ludogorets), con 2 gare in panchina per scelta tecnica e un preoccupante calo in termini di occasioni e di statistiche.

Nella prima parte di stagione Lautaro e Lukaku hanno viaggiato, infatti, alla stessa media di crociera. Per Big Rom 23 presenze (su 24) e un bottino di 14 gol in tutte le competizioni, 22 gare disputate e 13 reti per El Toro, con percentuali realizzative gemelle (60,8% il belga, 59% l'argentino). Contro il Napoli servirà un ritorno all'antico di Lautaro, più il solito Romelu, per un'altra notte di Lu-La piena.

Intanto, per Conte, un altro contrattempo in vista di giovedì. Con il Napoli out Victor Moses (risentimento alla coscia sinistra, l'esito degli esami di ieri, da rivalutare settimana prossima) e Stefano Sensi, sempre a parte. In gruppo Gagliardini.

