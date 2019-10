Alessio Agnelli

MILANO - Lautaro-Lukaku on fire, ma quei 20 minuti di black-out scatenano la rabbia di Conte. Prima negli spogliatoi del Mapei Stadium, a mente calda, con una strigliata dai toni fermi e decisi e dopo un finale di gara sciagurato, che ha rischiato di vanificare una vittoria già in cassaforte contro il Sassuolo. Poi ieri mattina, con più calma e lucidità, analizzando nella sala video del Suning Training Center cosa non è andato contro gli emiliani e soffermandosi, in particolare, sugli ultimi minuti, deficitari per atteggiamento ed impegno profuso.

Antonio Conte, prima di spostare il focus sul Borussia Dortmund, ha voluto approfondire l'argomento Sassuolo, obbligando Handanovic e compagni ad una lunga introspezione davanti alla tv della Pinetina, per chiarire una volta per tutte due concetti basilari del suo credo: attenzione e atteggiamento, sempre al top e senza quei cali di tensione da Pazza Inter che si sono rivisti a Reggio Emilia. «Conte? Sì, è arrabbiato e ha ragione ad esserlo- ha sottolineato Lautaro Martinez a Sportmediaset -. Siamo un po' delusi perché sappiamo che negli ultimi 20 minuti non ci siamo comportati bene. Sul 4-1 la partita era chiusa, ma siamo stati meno lucidi e l'abbiamo riaperta fino al 4-3, terminando soffrendo. Ora dobbiamo lavorare per far sì che certe cose non capitino più».

El Toro, con Romelu Lukaku, è tra le note liete di Conte. Contro il Sassuolo, due gol per l'argentino e due per il belga, per un totale di 10 reti complessive (in 10 gare ufficiali: 5 a testa) tra campionato e Champions. E a conferma di un'intesa sempre più evidente sul rettangolo di gioco. Dopo Barcellona e Juventus, Lautaro ha spiccato il volo con 4 gol nelle ultime 3 partite. Per Lukaku invece 4 reti nelle prime 4 trasferte di campionato, come Diego Milito, anno domini 2009-10.

Anche se con Sanchez out fino a metà gennaio, la coperta sembra corta in attacco. «Un ritorno di Ibrahimovic a gennaio? Può darsi che una pazzia così io l'avrei fatta- ha chiosato Massimo Moratti a Sportmediaset -. In questi casi bisogna considerare tante situazioni: c'è da tenere un equilibrio e rispettare i giocatori che ci sono già. Conte? Non mi ha stupito il suo modo di essere e lavorare. Si sapeva: ha spessore, è serio come allenatore, pensa in toto all'Inter, seriamente. Sta lavorando molto bene. Credo che l'Inter lotterà con la Juve fino alla fine».

riproduzione riservata ®

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA