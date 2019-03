Alessio Agnelli

MILANO - «Lamentarci non ci farà qualificare. Contro l'Eintracht mi aspetto un extra a livello individuale, la migliore prestazione dell'anno. Si gioca in 11 e possiamo passare il turno». Approdando ai quarti di finale di Europa League, come da programma e a dispetto delle tante assenze. Contro l'11 di Adolf Hütter, squalificato per l'occasione «e mi dispiace, mi sembra un ottimo tecnico, l'avrei voluto al mio fianco», mancheranno in 8, Icardi compreso e mai nominato in conferenza.

Ma Luciano Spalletti preferisce spostare l'attenzione sui 12 calciatori di movimento a disposizione (all'ultimo si è aggiunto anche Marcelo Brozovic, «in panchina» per ogni evenienza), più che sufficienti per superare lo scoglio Eintracht Francoforte nell'ottavo di ritorno di stasera (alle 21) a San Siro e «con le carte in regola per far bene - ha proseguito il tecnico di Certaldo in conferenza -. È vero che si fa sempre credere a tutti che il migliore è chi manca, ma le partite le vincono quelli che ci sono. Questo è un momento importantissimo e da chi giocherà mi aspetto un extra a livello individuale. Con l'Eintracht servirà la prestazione migliore o quasi di quelle fornite finora. Sono strasicuro che lo faranno».

Unendo tecnica («perché se giochi nell'Inter le capacità le hai») a temperamento, visto che «non esistono trucchi da un punto di vista psicologico. Chi va dentro dove sapersi motivare per la causa. Chi non riesce a capire che si deve motivare a tal punto e deve essere all'altezza della situazione, rimane un mediocre. Perché puoi anche avere le possibilità, ma in certi momenti devi metterci qualcosa in più». Anche il risultato dell'andata non aiuta. Uno 0-0 che obbliga l'Inter a vincere per l'approdo ai quarti, «ma non cambia niente. È una partita da dentro o fuori, come già sapevamo. Vanno prese decisioni corrette, mettendoci dentro le esperienze e conoscenze che abbiamo fatto in Europa nelle gare precedenti. Voglio calciatori maturi, scaltri, in grado di proporre il loro meglio». Il leader sarà Ivan Perisic, non al meglio ma pronto a stringere i denti. «Spero che questi giorni di recupero l'abbiano aiutato - ha dichiarato Spalletti -. E che possa giocare libero, perché il suo apporto è fondamentale. Ivan è tecnico, resistente, bravo a saltare l'uomo, bravo nei rientri, ha posizione sulle palle inattive su cui loro sono bravi e forti fisicamente». In una parola indispensabile, «come gli altri, ma con più qualità».

Il problema centravanti (con Lautaro Martinez squalificato e Icardi out) sarà risolto da Matteo Politano («Giocava da attaccante centrale anche nel Sassuolo») nelle vesti di falso nueve. In difesa, invece, linea a 3, con De Vrij, Ranocchia e Milan Skriniar. «Dovremo fare attenzione a non prendere gol, facendo vedere il nostro carattere - la chiosa dello slovacco -. Dobbiamo ripartire dal buon primo tempo di Francoforte».

