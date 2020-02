Alessio Agnelli

MILANO - «La sconfitta con la Lazio? Brucia per il risultato finale, non per la prestazione. Col Ludogorets per far bene anche in Europa League». Cancellare il ko di domenica contro Immobile e compagni e focalizzarsi sulla sfida di stasera (alle 18.55, diretta tv su Sky), a Razgrad, contro i bulgari del Ludogorets, per i 16esimi di andata di Europa League. «In una competizione da rispettare e da onorare nel miglior modo possibile».

Antonio Conte non vuole lasciare nulla per strada e, alla vigilia del ritorno in Europa dalla porta di servizio, è questo il messaggio che lancia ai naviganti nerazzurri, per evitare altre secche dopo quelle dell'Olimpico: «Ripartire, con le nostre convinzioni e con la nostra voglia di migliorare sempre - ha proseguito l'ex ct in conferenza -. Il ko di domenica brucia per il risultato finale, non per la prestazione, che penso sia stata buonissima contro una Lazio che oggi è una delle squadre più in forma del campionato. Spiace perché i due gol subiti sono stati due nostri regali. Ma ora abbiamo un impegno in una competizione europea, che è giusto rispettare nel miglior modo possibile».

A cominciare dall'avversario, il Ludogorets, campione di Bulgaria dal 2011-12. «Una squadra abituata alle sfide continentali, con una buonissima qualità nei singoli e nella fase offensiva. Dovremo affrontare il match con la giusta determinazione, umiltà e voglia di fare bella figura».

Abbondante il ricorso al turnover. Oltre a Gagliardini, Handanovic, Sensi, Bastoni e Asamoah (il ghanese fuori lista), sono rimasti a Milano anche «Brozovic e Skriniar - ha rivelato Conte -. Marcelo ha ancora problemi alla caviglia, Milan non avrebbe giocato e ho preferito recuperassero al 100%. Quindi, ci saranno delle rotazioni, ma per dare anche la possibilità a chi se lo merita di scendere in campo».

È il caso di Ranocchia in difesa, con Godin e D'Ambrosio a completare il reparto. In mediana, Moses e Biraghi sugli esterni, in mezzo al campo Vecino, Barella ed Eriksen («Se sto studiando qualcosa per il danese? L'inglese Vedo tanta ansia da parte vostra, noi e il giocatore siamo sereni»). Davanti Lautaro Martinez e Sanchez: «È pronto dal priimo minut», la chiosa di Conte. Tra i pali Padelli.

L'altra italiana in Europa League, la Roma, all'Olimpico (fischio d'inizio alle 21, diretta tv su Sky) ospiterà in belgi del Gent. Anche per Fonseca , tecnico giallorosso, limperativo è uno solo: «Sarà il nostro rilancio». Auguri.

