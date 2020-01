Alessio Agnelli

MILANO - La notizia è l'arrivo di Ashley Young alla corta di Antonio Conte. Trattativa quindi sbloccata anche con lo United: l'arrivo dell'esterno a Milano è dato nelle prossime ore, tra oggi e domani.

da Young a Laurato. «Con Conte e Lukaku sono cresciuto tanto. Ora mi godo il momento, felice di essere all'Inter e pronto a fare del mio meglio per il campionato, uno degli obiettivi che abbiamo». Il tricolore in testa e Antonio Conte e Big Rom come mentori d'eccezione per trasformare il sogno in realtà. Lautaro Martinez inizia così una lunga intervista all'emittente argentina Tyc Sports.

Senza nominare la parola scudetto, vietata o quasi dalle parti di Appiano, ma puntandoci con decisione dopo un girone d'andata da protagonista assoluto. Per El Toro 10 reti in 18 partite di serie A, più altre 5 in 6 gettoni di Champions, a conferma di un nuovo status nelle gerarchie di squadra. E grandi meriti vanno all'ex ct, «con cui molte cose sono cambiate - ha sottolineato Lautaro -. Con l'allenatore precedente (Spalletti, ndr) ho giocato poco, anche se mi sentivo in grado di poter aiutare la squadra, dandogli ciò di cui aveva bisogno. Ora con Conte sono cresciuto molto, è un allenatore che vive la partita in maniera speciale, che ti trasmette tanto e ti sprona a dare il meglio e per questo mi godo il momento che sto vivendo. Confortato dai risultati, che si sono visti».

Nella crescita professionale del Toro, fondamentale anche Lukaku, che «mi aiuta molto. È un giocatore e una persona molto importante per me, in campo e fuori». Domenica torneranno a far coppia a Lecce. E, per il futuro, con il rinnovo di Lautaro in arrivo, il tandem non dovrebbe cambiare. «Sono molto felice qui, la gente mi ama. Se ci sono questi rumors( il Barça, ndr), significa che sto facendo bene all'Inter - ha concluso El Toro -. Devo solo proseguire su questa strada».

Da oggi la stessa di Leonardo Spinazzola, sul punto di saltare per la formula del trasferimento (come Politano alla Roma), ma definito ieri in serata in prestito con obbligo di riscatto vincolato a presenze (15-16) e minuti in nerazzurro. Grandi movimenti ieri a Milano anche sui fronti Christian Eriksen e Olivier Giroud. Con Schoots, agente del danese, definiti gli ultimi dettagli del contratto. E così con Manuello, procuratore del francese. Al Chelsea 5 milioni più bonus per Giroud. Al Tottenham 17, bonus compresi, per il cartellino di Eriksen. E doppia fumata bianca in vista. riproduzione riservata ®

