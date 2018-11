Alessio Agnelli MILANO - «La doppia sfida col Barcellona d'insegnamento.

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «La doppia sfida col Barcellona d'insegnamento. Ora concentrati su ogni partita, con l'obiettivo di vincere». Step by step, cominciando dall'impegno ad alto rischio di domenica a Bergamo e proseguendo con il Tottenham, nella trasferta di Champions League di mercoledì 28 a Londra, «con un punto da fare per qualificarci agli ottavi, anche se non andremo lì con l'idea del pareggio ma della vittoria, come sempre».Stefan De Vrij non vuole lasciare niente per strada e, ai microfoni di Sky, si è uniformato alla linea di un passo alla volta dettata da Spalletti, facendone due indietro e tornando sulla doppia sfida con i blaugrana di Valverde «che ci può insegnare tanto - ha proseguito il centrale olandese -. Mi aspettavo partite del genere, sono fortissimi, una delle migliori squadre al mondo. Ma è bello giocarci contro anche per capirne il livello e crescere». Guai però a guardare troppo lontano. O a parlare di scudetto in serie A, «perché non si discute di questo in spogliatoio, ma della gare che dobbiamo affrontare, senza farci influenzare da niente».Esattamente come Spalletti, che «prepara benissimo le partite e fa le sue scelte per il bene della squadra - ha concluso De Vrij -. Icardi? Un grande capitano, sa sempre come motivarci. Handanovic? Un perfezionista. Skriniar? Fortissimo, con lui divido anche la stanza in ritiro, ci troviamo molto bene». E insieme hanno alzato un muro davanti ad Handanovic. Anche se lo slovacco minimizza. «La mia prestazione col Barça? Niente di speciale, difendere la porta è il mio lavoro - ha sottolineato Milan Skriniar a InterTv -. Abbiamo portato a casa un buon risultato e un ottimo punto contro una delle squadre più forti al mondo. Ora dobbiamo continuare così anche nelle prossime partite». All'Azzurri d'Italia, come a Wembley, «perché il nostro obiettivo e andare a Londra per vincere e passare il turno - ha concluso l'ex sampdoriano -. Contro l'Atalanta sarà una partita difficile, l'anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma siamo una grande squadra, siamo nelle condizioni giuste e dobbiamo andare a Bergamo per i 3 punti e per dare continuità alle nostre prestazioni».riproduzione riservata ®