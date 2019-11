Alessio Agnelli

MILANO - «L'Inter non è solo un team di calcio, è una filosofia. Qui gente disposta a dare tutto per il club». In campo e dietro la scrivania, perché una squadra forte necessita di basi solide e «di persone capaci e pronte a lavorare sodo, per creare valore aziendale».

Steven Zhang parla da manager navigato, esattamente come richiede il protocollo del 2° China International Import Expo, in corso di svolgimento a Shanghai con uno stand della Beneamata (per il 2° anno consecutivo, unico club calcistico presente). Ma, nel messaggio del numero 1 nerazzurro, ci sono anche orgoglio e senso d'appartenenza, due dei requisiti richiesti ad ogni membro del club e ben recepiti, e tradotti in campo, anche dall'Inter di Conte. «Abbiamo creato un gruppo di grande valore. Persone che corrispondono alla cultura, agli appelli e ai requisiti del club, disposte a lavorare sodo per creare valore - ha sottolineato Steven Zhang - e con ideali comuni ai nostri. Chi lavora all'Inter è pronto a dare tutto per questo club. Anche perché l'Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore come brand, una filosofia».

Quindi, una sola parola d'ordine: crescere ad ogni livello. In termini di fatturato (quest'anno superato il tetto di 400 milioni di ricavi) e di risultati, con i nerazzurri di Conte come l'Inter dei record di Trapattoni (10 vittorie nelle prime 12 di A), e come nessuno nell'era dei 3 punti ad Appiano. Da primato anche il rendimento della mediana dell'ex ct.

Escludendo Valero, fuori dal progetto, 5 elementi e tutti a segno in serie A, per un totale di 8 gol (3 Sensi, 2 Brozovic, 1 a testa Gagliardini, Vecino e Barella, gli ultimi ad iscriversi a registro) in campionato. All'appello manca solo Vidal, l'uomo d'esperienza nei pensieri di Conte (meno in quelli della società, più orientata su De Paul a gennaio) per alleggerire gli inesperti Sensi e Barella di qualche peso. «Non so perché Conte abbia detto questo a Dortmund. Barella e Sensi sono importanti, giocano in Nazionale, sono ottimi - ha chiosato Roberto Mancini-. Poi non avranno l'esperienza di chi gioca in Champions da 10 anni, ma hanno molte possibilità di migliorare».

Sensi sarà domani ad Appiano, per la ripresa della preparazione fissata dal salentino. Barella in Nazionale, al pari di altri 12 nerazzurri precettati dai rispettivi ct.

riproduzione riservata ®

Martedì 12 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA