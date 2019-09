Alessio Agnelli

MILANO - «L'Inter? La squadra di cui avevo bisogno e Conte il leader giusto. Con noi sarà sempre battaglia». Un'Inter a immagine e somiglianza di Antonio Conte, il condottiero.

E di Romelu Lukaku, la bocca di fuoco, fortemente voluta dal leccese, per scendere in guerra in Italia e oltreconfine. Ai microfoni di ESPN, Big Rom ha parlato delle sue prime settimane in nerazzurro, evidenziando la bontà della scelta fatta in estate, «giustissima, perché non volevo più stare in Inghilterra», e una modalità da combattimento già in linea con i dettami di Conte. L'impatto del belga è stato da campionissimo, con due reti nelle prime 2 gare di serie A e la ghiotta occasione di un 3 su 3, mai riuscito in carriera, nell'anticipo di domani sera, al Meazza, contro l'Udinese. Come se fosse all'Inter da sempre «ed è questa la cosa strana. È come se tutti, anche gli ultimi arrivati, giocassero qui da anni - ha sottolineato il 26enne di Anversa -. Questo è un gruppo speciale e abbiamo anche il leader giusto per andare lontano. Anche il club è ambizioso, vuole tornare dove deve essere. E io voglio aiutare l'Inter a costruire qualcosa di importante, perché è la squadra di cui avevo bisogno».

Guai però a parlare di scudetto: «Non credo si possa dire: dobbiamo vincere - ha ammonito Lukaku -. C'è un nuovo allenatore, una nuova squadra, un nuovo modo di giocare, quindi vediamo una gara alla volta. Stiamo imparando. Ma dobbiamo lavorare nel modo giusto e far capire sarà sempre battaglia contro l'Inter».

Domani farà coppia con Alexis Sanchez, all'esordio e in vantaggio su Lautaro (rientrato ieri dalla Nazionale) e Politano. Ma l'intesa col Toro (titolare martedì in Champions) è già a buon punto. «Se faccio un movimento, Lautaro deve fare l'opposto e viceversa - ha concluso Big Rom -. Dovremmo sapere sempre e perfettamente dove dobbiamo andare. Se analizzi le squadre di Conte, c'è sempre un grande lavoro da fare, in ogni giocata».

Esattamente ciò che sottolinea Sandro Mazzola del belga. «Magari non sarà un bomber da 25 gol come Icardi - la chiosa del Baffo a fcinternews.it -, ma da 18-20 sì. All'inizio ero un po' scettico, ma mi è bastato vederlo 20' a San Siro contro il Lecce per capire la sua importanza. I movimenti di Lukaku sono oro per gli inserimenti dei compagni, segnerà e farà segnare. Icardi? Avrei provato a recuperarlo. Conte? Beh, mi ricorda Mourinho: un condottiero».

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

