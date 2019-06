Alessio Agnelli

MILANO - Kovacic vota Inter anche in prestito, Lazaro stregato dall'ex ct. Altre due preferenze incassate dopo gli ok di Barella, Dzeko e Lukaku. Il nuovo progetto nerazzurro di Antonio Conte continua a fare proseliti anche oltreconfine con due nuovi potenziali discepoli per il salentino: Mateo Kovacic e Valentino Lazaro, giovani, di qualità ed obiettivi condivisi da tutti in società.

Il 25enne croato vanta trascorsi a Milano (2 anni e mezzo all'Inter da gennaio 2013 a giugno 2015), un palmares (8 trofei tra Real e Chelsea in 4 anni, comprese 3 Champions e un'Europa League) da fare invidia e la totale approvazione di dirigenza (da Ausilio che lo scoprì alla Dinamo Zagabria, a Marotta, che lo seguiva per la Juve) e staff tecnico. Ma servirà discuterne con il Real Madrid per chiudere la pratica.

Fra l'Inter e l'entourage di Kovacic i contatti sono, infatti, già avviati da tempo e con reciproca soddisfazione. Tanto che il classe '94 di Linz, di rientro dal prestito al Chelsea, potrebbe uscire allo scoperto a stretto giro di posta, chiedendo a Perez la cessione ai nerazzurri con la stessa formula garantita l'estate scorsa ai Blues. E per Conte, quindi, un potenziale colpo low cost per l'immediato, fermo restando il costo del riscatto che andrà concordato con la Casa Blanca.

L'ex ct è, invece, sceso direttamente in campo per Valentino Lazaro, esterno destro a tutta fascia dell'Hertha Berlino, contattato telefonicamente e precettato alla causa. In fase avanzata anche i discorsi con i tedeschi per il classe '96 austriaco. Sul piatto 18 milioni, più 2 di bonus, contro 20 di richiesta. E trattativa in dirittura d'arrivo.

Tutto fatto, invece, per la terza vita in nerazzurro (imminente l'annuncio) di Lele Oriali. «Sono convinto che i ritorni siano i benvenuti - ha chiosato Moratti -, soprattutto perché è una persona assolutamente legata all'Inter per storia, tradizione e carattere. Darà più senso alla società. Conte? Bene, buona scelta. Ora lo aspettiamo in azione».

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

