Alessio Agnelli MILANO - «Inter, vorrei restare a lungo e aprire un ciclo.

MILANO - «Inter, vorrei restare a lungo e aprire un ciclo. Ma ora concentriamoci sul presente, resettando il derby e pensando solo alla Lazio, un ostacolo impegnativo». E il prossimo sulla rotta di Handanovic e compagni nell'incrocio ad alto rischio di stasera a San Siro. Con i nerazzurri che vogliono riconquistare la vetta, persa ieri sera dopo il blitz della Juve (2-1) a Brescia.

Anche alla vigilia di Inter-Lazio non cambia il leitmotiv di Antonio Conte in termini di priorità e di obiettivi a breve, media e lunga scadenza. E la parola d'ordine è sempre la stessa: «Pensare partita dopo partita, concentrandoci sull'oggi, che il domani è incerto». E facendo tabula rasa di ogni cosa, derby ed entusiasmo post-Milan compresi, «perché se scendiamo in campo contro la Lazio con la testa agli elogi ricevuti, significa che non abbiamo capito niente di ciò che dobbiamo fare e ci aspetta - ha ammonito l'ex ct in conferenza -. Il nostro sarà un percorso lungo: ci sarà da cadere e da rialzarsi e sarà il tempo a dire se sapremo farlo. Per noi quella con la Lazio, una squadra molto forte con una chiara identità e un ottimo allenatore, forse sottovalutato, è solo un'altra verifica. Dovremo essere bravi a resettare tutto il prima possibile, capendo che ci aspetta la Lazio e che siamo solo alla quinta giornata».

Quindi, rispedite ai mittenti tutte le candidature da scudetto «e ho anche l'esperienza per dire che questo viene fatto ad arte - ha sottolineato Conte -, per darci qualche bella saccagnata poi Dopo 4 turni, vedo proclami e facili situazioni. E ribadisco che ci sono due squadre davanti a noi. Il Napoli non lo state calcolando, ma è molto molto forte. La Juventus è molto molto molto forte, poi iniziamo a considerare le altre, tra cui l'Inter».

Dal punto di vista personale, Conte è invece meno criptico sul futuro e pronto «ad aprire un progetto lungo e duraturo in nerazzurro. Per un allenatore rimanere tanti anni un club sarebbe la cosa migliore - ha chiosato il salentino -: spero che accada prima o poi Su Nicolò Barella invece zero dubbi: «Ci sono tutti gli ingredienti, perché diventi una colonna dell'Inter».

Esattamente come Lukaku, «di cui ho già detto tutto», e i 3 dietro, imperforabili e ai primi posti in Italia e in Europa per gol subiti. «Skriniar ha una grandissima personalità, come Godin e De Vrij - ha concluso Antonio Conte -. Stanno bene, possono giocare tante partite di fila. Sanchez? Quando sarà pronto verrà inserito, io devo fare gli interessi dell'Inter».

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

