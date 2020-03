Alessio Agnelli

MILANO - Inter, un compleanno amaro tra campo e allarme-virus. Sconfitta nel derby d'Italia dalla Juventus di Sarri e (quasi) fuori dalla corsa per il titolo con bianconeri e Lazio, ammesso (e non concesso) che la grande emergenza da Covid-19 non faccia saltare il banco, e il campionato.

Per la società di viale Liberazione quello di ieri è stato il giorno del 112° genetliaco del club, ma all'insegna di sobrietà, e di celebrazioni virtuali (by InterMediaHouse, con un video di auto-auguri postato in mattinata), per ragioni di grande emergenza nazionale e Internazionale. Il risultato del campo non ammette repliche. Un ko per 2-0, dopo un tempo a limitare i danni. Tra l'altro, il terzo negli incroci con le prime 5 di serie A (2 sconfitte contro la Juve, andata e ritorno, 1 con la Lazio, il 16 febbraio all'Olimpico), a fronte di una sola vittoria (Lazio, il 25 settembre al Meazza) e di un bottino di 5 punti (nel computo anche i 2 pareggi a San Siro contro Roma e Atalanta) su 18 disponibili, davvero poco edificante in ottica scudetto.

Nove infatti in punti di distacco dalla capolista, 8 quelli dalla Lazio, seconda in classifica e, a questo punto, prima competitor dei Sarriani per il titolo, al netto della gara in meno di Handanovic e compagni.

Dalla sua Conte ha ancora lo scontro diretto fra Juve e Lazio e il recupero con la Samp (ancora senza data) per risalire la china, ma servirà un'altra Inter, e un altro approccio, anche su suolo italico.

Nell'ultimo mese di gare ufficiale le uniche 2 vittorie della banda Conte sono arrivate in Europa League, contro il Ludogorets. Nel Bel Paese invece solo delusioni e 3 ko consecutivi contro Napoli (nella semifinale d'andata di Coppa Italia), Lazio e Juve, a complicare piani ed obiettivi stagionali. Con lo scudetto sempre più lontano, forse meglio concentrarsi sulle coppe, cercando la grande remuntada in Coppa Italia e mettendo nel mirino il Getafe nell'andata degli ottavi di Europa League di giovedì (al Meazza, Uefa e disposizioni governative permettendo).

Intanto, un obiettivo in meno anche per la Primavera: la Youth League, con rinuncia (e consequenziale 0-3) da parte dell'Inter all'andata degli ottavi, in programma domani a Firenze contro il Rennes, e immediata «sospensione di ogni attività».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

