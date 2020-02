Alessio Agnelli

MILANO - Inter-Samp a data da destinarsi, contro il Ludogorets rischio porte chiuse per i nerazzurri di Conte. Prima una domenica senza calcio, per la grande allerta-Coronavirus nel Nord Italia e per la sospensione, decretata dal Consiglio dei Ministri e attuata da Lega e Figc, di ogni attività agonistica in Lombardia e Veneto, le regioni più interessate dal problema.

Poi un giovedì senza tifosi, per la medesima causa scatenante, se la Uefa optasse, come sembra, per la totale chiusura di San Siro al pubblico, e a scanso di rischi, nel ritorno dei 16esimi di Europa League con il Ludogorets.

Dopo il rinvio del posticipo domenicale contro la Samp, l'Inter di Antonio Conte ha ripreso ad allenarsi alla Pinetina nella tarda mattinata di ieri (presenti anche Steven Zhang, i due ad Marotta e Antonello e il ds Ausilio) per prepararsi alla sfida di coppa, ma ancora senza certezze sull'impegno con i bulgari, sia per modalità di svolgimento che per ubicazione dello stesso.

Detto che l'ipotesi rinvio non scalda dalle parti di Nyon per ragioni di calendario (molto fitto in Europa League e con un turno in più da espletare rispetto alla Champions), rimangono infatti due strade percorribili per i nerazzurri di Conte: giocare alle 21 di giovedì al Meazza, ma a porte chiuse, o cambiare sede, disputando il ritorno con il Ludogorets su campo neutro.

A stretto giro di posta, il verdetto dell'Uefa in risposta agli interrogativi sollevati dai bulgari (per i 600 tifosi attesi a Milano da Razgrad) e dalla società nerazzurra. Ma un Meazza per pochi intimi, al momento, rimane l'ipotesi più probabile. Nonché un pericolo che potrebbe allargarsi anche al campionato, per l'Inter di Conte, in caso di ulteriori partite a rischio. Tra Coppa Italia ed Europa League, la squadra di Conte potrebbe non avere un mercoledì libero fino al 20 maggio (possibile data di recupero di Inter-Samp) ed altri rinvii sarebbero di difficile incastro.

«Ho parlato con Beppe Marotta fino alle 2.30 di notte, oggettivamente si naviga a vista perché non si sa quanto andranno avanti nelle coppe - ha chiosato il presidente del Coni, Giovanni Malagò -. Ma c'è il rischio che l'Inter non abbia un mercoledì libero fino a maggio. L'obiettivo è ripristinare il tutto nel breve termine, ma oggi una risposta non è possibile».

