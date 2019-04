Alessio Agnelli

MILANO - Inter-Roma: incroci-Champions, con 4 ex d'eccezione a darsi battaglia. Due per parte e in netta contrapposizione fra loro per ruolo ricoperto e dinamiche estive di mercato. Nello spareggio (più per i giallorossi, all'ultima chiamata, che per i nerazzurri, a più 6 e con 2 risultati a disposizione) per l'Europa che conta di sabato sera, Luciano Spalletti e Claudio Ranieri saranno tra i protagonisti annunciati, e più attesi, della sfida del Meazza, insieme a Radja Nainggolan e a Nicolò Zaniolo, primi attori del più discusso trasferimento dell'estate e al primo confronto sul campo a maglie invertite.

Per il nocchiero di Certaldo 5 stagioni e mezza in giallorosso, suddivise in due tranches (con 3 trofei: 2 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana) e concluse fra tensioni societarie e di squadra (con Totti in particolare). Per l'aggiustatore di Testaccio solo sei mesi in nerazzurro, in sostituzione dell'esonerato Gasperini a settembre 2011, con risoluzione del contratto per problemi irrisolti a marzo 2012.

Insomma, stimoli altissimi per entrambi, a cominciare dal pass per la Champions, fondamentale per le proprietà di Inter e Roma, e proseguendo con un più che comprensibile, e condiviso, desiderio di rivalsa. Lo stesso spirito che animerà anche il Ninja e il baby prodigio Zaniolo, entrambi sacrificati, e scaricati, dalle contrapposte dirigenze la scorsa estate e con qualche sassolino da togliersi. Per Nainggolan sarà il primo incrocio ufficiale contro i giallorossi, evitati all'andata perché infortunato.

Per l'ex Primavera nerazzurro (una sola stagione nel 2017-18) la seconda sfida all'Inter, dopo il 2-2 dello scorso 2 dicembre all'Olimpico. E la prima al belga, con cui è costantemente, e inevitabilmente, paragonato. Tra i protagonisti di Inter-Roma anche Milan Skriniar, atteso da Edin Dzeko: «Un attaccante forte, lo dico sempre. Ha un gran fisico e un gran tiro: dobbiamo stare concentrati - ha sottolineato lo slovacco a Sky Sport -. Con la Roma sarà una partita importantissima, uno scontro diretto da vincere assolutamente: se vinciamo, andiamo a +9 sui giallorossi».

Conti alla mano anche per Gagliardini. «È una di quelle gare che vale doppio, perché la Roma è una diretta rivale quindi vincere sabato vorrebbe dire prendere altri punti ai giallorossi - ha chiosato a Inter Tv lil bergamasco -. Prima Roma e poi Juve? Due tappe fondamentali, dobbiamo scendere in campo con l'idea di vincere e di fare risultato».

