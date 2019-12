Alessio Agnelli

MILANO - Inter, emergenza al quadrato: contro il Genoa otto uomini (quasi) fuori, tra infortuni e squalifiche.

Nella migliore delle ipotesi Antonio Conte potrebbe recuperarne due, ma nell'ultima, faticosissima tappa di un 2019 denso d'impegni, e di contrattempi in serie per i nerazzurri, il salentino dovrà metterci davvero tutta l'inventiva, e la resilienza di cui è in possesso, per ovviare alle tante assenze a centrocampo e in attacco e arrivare alla quadra di formazione contro il Grifone. All'appello mancheranno Barella e Sanchez, disponibili dall'anno nuovo.

Per sabato quasi fuori anche Sensi (valutato nei prossimi giorni, ma in odore di rientro nel 2020 per non correre rischi) e Asamoah, alle prese con un fastidio alla cartilagine del ginocchio di difficile soluzione.

E, ad aggravare il quadro di totale emergenza, le squalifiche per somma di ammonizioni di due calibri da 90 dello scacchiere di Conte: Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, sempre utilizzati finora (16 su 16 da titolare il croato, 14 e 2 da subentrante l'argentino) e costretti al forfait dal giudice sportivo.

Le speranze del salentino si chiamano Candreva e Gagliardini, al momento in lista infortunati, ma in procinto di uscirne per coprire le tante falle in mediana. Numeri alla mano, in mezzo al campo restano solo l'8 e il 20 ad Antonio Conte: Matias Vecino e Borja Valero, l'ultimo rivitalizzato dall'ex ct. Possibile una staffetta tra gli ex di Lazio e Atalanta, per il terzo posto disponibile.

Altrimenti Lucien Agoumé (entrato nel finale a Firenze) o un centrale di difesa (Skriniar) avanzato di reparto. Al fianco di Lukaku, sarà invece corsa a due fra Politano ed Esposito per la sostituzione di Lautaro. «Se pensiamo agli ultimi due mesi, qualche infortunio ci ha sicuramente penalizzato - ha sottolineato Javier Zanetti -. Però pensiamo di poter competere fino in fondo in campionato e in Europa League (ieri il sorteggio benevolo con il Ludogorets, ndr), recuperando gli uomini che mancano».

E, magari, inserendone 2-3 nuovi di zecca dall'anno nuovo, come espressamente richiesto da Conte, per allungare la panchina e le rotazioni dell'ex ct.

A centrocampo, nuovo sondaggio con il Barcellona per Arturo Vidal (si lavora per il prestito).

Ma occhi anche sui giovani De Paul, Kulusevski e Cristian Ferreira (mezzala-trequartista del River, classe '99), nel mirino a prescindere dal cileno.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

