Alessio Agnelli

MILANO - Ingaggio raddoppiato e clausola tolta: Lautaro presente e futuro dell'Inter. Un prolungamento a prova di scippo, come fortemente voluto da Beppe Marotta e dagli Zhang, ma anche un'importante gratificazione economica per El Toro, dopo un avvio di stagione da 14 reti (9 in A, 5 in Champions) in carniere e le prime avances delle big d'Europa. Lautaro Martinez e l'Inter hanno deciso di rinnovare i voti, allungando e ridefinendo nei dettagli l'attuale contratto in essere fra l'argentino e il club e stroncando, sul nascere, ogni speculazione di mercato per il 22enne di Bahía Blanca. Alla porta del diez nerazzurro hanno già bussato Barcellona, City e Real, tutte interessate e attratte da una clausola di recesso di 111 milioni che avrebbe potuto liberarlo verso l'estero in estate (dall'1 al 15 luglio). Ma, a stretto giro di posta, dovrebbe arrivare anche la risposta di Marotta, solo da formalizzare e da presentare per il nero su bianco all'entourage di Lautaro, già d'accordo su tutti i punti in questione. E, di fatto, definitiva per la concorrenza. Nel nuovo contratto (prolungato di 1/2 anni rispetto all'attuale, scadenza 2023) El Toro passerà da 1,7 milioni a stagioni a 3 e mezzo netti l'anno più bonus. Ma la novità importante sarà la spada di Damocle della clausola, eliminata, come preteso da Marotta nei summit di dicembre con gli agenti di Lautaro. Quindi, nessuna scappatoia contrattuale, con buona pace delle big. Ma non solo. Accordo raggiunto per il rinnovo fino al 2023 anche da Danilo D'Ambrosio. Per l'ex granata pure un aumento d'ingaggio (del 35/40% sui 2 milioni attuali). E prolungamento vicino (fino al 2022) anche per Piero Ausilio, confermatissimo ds e concentrato sul mercato in entrata. In attesa che Vidal disputi le final four di Supercoppa di Spagna con il Barcellona (da oggi a domenica in Arabia Saudita.

«Conto su Arturo per queste partite, non dobbiamo pensare che se ne andrà» la chiosa di Valverde), l'Inter ha mosso passi in avanti per l'esterno di fascia sinistra, assicurandosi il sì di Ashley Young. Dalla sua un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con lo United, contro l'età (34 anni) e un inevitabile periodo di adattamento al calcio italiano. Ma soluzione low cost rispetto ad Alonso e Acuña, ipervalutati da Chelsea e Sporting Lisbona. Per l'attacco sempre viva la pista Olivier Giroud, anche se i cattivi rapporti di Conte con i Blues non aiutano in tal senso. Altro nome al vaglio quello di Fernando Llorente, in uno scambio con Politano.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

