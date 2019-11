Alessio Agnelli

MILANO - «In casa o in trasferta per noi non cambia. La nostra mentalità è sempre quella di far male all'avversario, col Borussia mi aspetto un altro step nella nostra crescita».

Stasera Antonio Conte e la sua Inter saranno di scena al Signal Iduna Park di Dortmund contro l'11 di Lucien Favre, per il matchday 4 di Champions League, nella seconda sfida dentro o fuori in 13 giorni con i tedeschi. Ma, nella rituale conferenza di vigilia, l'ex ct è stato categorico su un concetto: «Voglio vedere personalità - ha proseguito il salentino -. La nostra crescita passa dalla mentalità. Se giocheremo una gara difensiva è perché il Borussia sarà stato bravo a metterci lì, ma la nostra intenzione è giocare sempre allo stesso modo, sia in casa che fuori. E le 6 vittorie in trasferta di campionato testimoniano che per noi non c'è differenza. Sarà una gara importante, noi e i tedeschi siamo a 4 punti in classifica, si giocherà in un ambiente caldo, elettrico. Dovremo giocare con personalità».

E puntando sempre a offendere, «perché finora è stato sempre questo il nostro obiettivo: andare in verticale - ha sottolineato Conte -. A volte ci andiamo fin troppo, ma direi che fino a oggi qualcosa ci è riuscita. In Europa siamo stati bravi a vincere con il Borussia a Milano. Domani (oggi, ndr) incontreremo una squadra forte, collaudata, che fa la Champions da tanti anni. Ci sarà da soffrire, ma chi si aspetta una gara totalmente difensiva da parte nostra è sulla strada sbagliata». La rotta tracciata porta, infatti, «a sapere sempre cosa e quando fare nella fase di possesso. Conosciamo i nostri pregi e difetti. Veniamo qui per giocarci la partita, come sempre, e per fare un altro step, come a Barcellona». All'appello mancheranno Asamoah e D'Ambrosio, che «non sono partiti per la Germania - ha rivelato l'ex ct -. Anche Gagliardini (affaticamento muscolare, ndr) è rimasto a casa». Ma nell'11 di partenza dovrebbe rivedersi Stefano Sensi. «È un calciatore recuperato. Ha fatto tre allenamenti con noi, il primo alla vigilia di Bologna. È a disposizione e recuperato - ha concluso Antonio Conte -. Ora faremo delle valutazioni con lo staff per capire come è meglio utilizzarlo, se dall'inizio o meno. Faremo delle valutazioni per il bene della squadra e del calciatore, ma può giocare».

Per il Borussia, invece, la probabile assenza di Reus. «Non so se riuscirà a giocare - ha chiosato Favre -. L'Inter è molto forte, ma noi dobbiamo e vogliamo vincere». Chiaro e limpido.

riproduzione riservata ®

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA