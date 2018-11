Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Il gap dalla Juventus? C'è ancora e servirà tempo e lavoro per colmarlo. La sconfitta con l'Atalanta dice che i nostri black-out si sono diradati, non scomparsi. E ho sbagliato anch'io».Diretto, onesto e, come ogni buon comandante, pronto anche a fare mea culpa dopo il 4-1 patito con la Dea. A 24 ore dal tracollo di Bergamo, Luciano Spalletti è ancora un fiume in piena e, da Coverciano, non si risparmia davanti a taccuini e microfoni, iniziando dalle scuse personali «perché l'analisi parte da me e in base a come è andata vedo anche qualche scelta sbagliata da parte mia, specie dopo il dispendio fisico e mentale con il Barcellona» e dai ringraziamenti con postilla ai giocatori «per i risultati conseguiti e per dove siamo in classifica - ha proseguito il tecnico di Certaldo, a margine della consegna della Panchina d'Oro a Massimiliano Allegri -. Poi se si va ad analizzare la partita di ieri (domenica, ndr), lì qualcosa ci si trova, anche perché nelle gare precedenti avevamo abituato i nostri tifosi a un comportamento differente. Rimane questo difetto: è una questione di mentalità da acquisire a livello strutturale, caratteriale, ambientale e di abitudine. Ma ai ragazzi dico molto bene, il nostro livello di calcio e di carattere è cresciuto».Anche se la distanza dalla Juve si sente ancora e non potrebbe essere altrimenti «perché siamo partiti troppo indietro e abbiamo fatto poco percorso per colmare quel gap - ha sottolineato Spalletti -. Voi ci accostate sempre alla Juve, ma la nostra vittoria deve essere dare ai tifosi una squadra con un carattere ben definito e in cui riconoscere il marchio Inter».Altro paragone illustre e spesso chiamato in causa nell'ultimo mese, quello con la corazzata del Triplete e, per il toscano, con Josè Mourinho, osannato a ogni gesto e occasione. «Per noi devono rappresentare uno stimolo - ha concluso Luciano Spalletti -. Se tutti i tifosi interisti si sono sentiti chiamati o difesi da quel gesto, significa veramente che i contratti ti fanno essere di quella squadra per la loro durata, ma sono i successi che ti permettono di entrare dentro la storia, dove nessuno si dimentica e in ogni momento senti il boato della Nord che ti spinge». Chiaro e limpido, il concetto del condottiero nerazzurro di Certaldo.