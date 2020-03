Alessio Agnelli

MILANO - «Il derby d'Italia? Lo aspetto con orgoglio e impazienza. Conte ha fatto un grande lavoro e il livello della squadra, e della sfida, è salito». Quasi ad altezza Juve, a dispetto di 6 punti in meno in classifica per due gare da recuperare, una delle quali lo scontro diretto di domenica sera a Torino.

L'Inter di Antonio Conte ripartirà dal big match dello Juventus Stadium a porte chiuse. E, da Londra, a margine del convegno FT Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times, il numero uno nerazzurro Steven Zhang, fianco a fianco al pari grado bianconero Andrea Agnelli, si è espresso, senza mezzi termini, sugli argomenti campo e palazzo, sfoderando ottimismo per domenica e fermezza morale negli scontri a distanza con la Lega Calcio, rea di mala gestione da Coronavirus.

«In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole (in particolare il duro attacco al n°1 di Lega, Dal Pino, «grande e oscuro pagliaccio», ndr), invece io penso che siano state leggere e non abbastanza forti quando si parla di salute pubblica - ha ribadito il concetto il presidente dell'Inter -. Quando questo individuo ha proposto di posticipare di un solo giorno Juve-Inter per poter avere il pubblico allo stadio, mi è sembrato moralmente sbagliato in una situazione del genere».

E più che sufficiente per un primo, importante scontro con le istituzioni. Da ratifica di ieri, si è optato invece per domenica sera (alle 20.45), facendo slittare il calendario e inserendo i 6 recuperi, Juventus-Inter compresa. «E una gara che attendo con grande orgoglio - ha sottolineato Steven Zhang ai microfoni del Finacial Times -. Sarà una partita importante non solo per i due club, ma per tutto il calcio italiano. Il grande lavoro di Conte, con il miglioramento generale della squadra, ha fatto sì che anche la stessa qualità della partita con la Juventus si sia alzata. E questo è un bene per il movimento. Già poter competere con la Juventus è motivo di orgoglio, ma noi siamo l'Inter e in nerazzurro devi fare sempre del tuo meglio per vincere». Concetto chiarissimo.

