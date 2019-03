Alessio Agnelli

MILANO - «Icardi? Speriamo rientri presto, è normale sentire la sua mancanza». Se la vita da separato in casa di Maurito prosegue senza novità sostanziali in campo (anche ieri la consueta seduta di fisioterapia al ginocchio) e fuori dal campo (con contatti continui, ma infruttuosi, tra Marotta e l'avvocato Nicoletti), dalle parti di Appiano Gentile, a spezzare una lancia a favore del rosarino, è Matteo Politano, uno della sua cricca e fra i pochi a credere ancora in un'amichevole e veloce ricomposizione della querelle tra l'ex capitano nerazzurro e l'Inter.

Off limits la sfida di Europa League di domani con l'Eintracht, a Icardi rimane ancora il derby di domenica per ricucire lo strappo con società e tifosi. E «penso che Mauro sarà presente, come lo è sempre stato - ha proseguito l'ex Sassuolo a Sportmediaset -. Sarà un onore averlo allo stadio per il derby, meglio se in campo. Ha un problema al ginocchio, deciderà lui quando tornare. Ma speriamo che il suo rientro arrivi a breve».

A sbloccare la situazione potrebbe essere Steven Zhang, a Milano da sabato ma refrattario ad un'entrata in scena immediata nella trattativa con Wanda Nara. Non è da escludere, infatti, che l'appuntamento tra Icardi e il presidente venga rinviato a derby disputato, durante la sosta, per risolvere con calma ogni questione sul tavolo.

Per Luciano Spalletti, invece, tanti problemi di formazione in ottica Europa League. Tra squalificati, infortunati e fuori lista, saranno 9 gli assenti annunciati nel ritorno degli ottavi di Europa League di domani sera contro l'Eintracht Francoforte.

Ieri è stato operato Joao Miranda (un intervento di riduzione chirurgica della frattura al naso, presso l'Humanitas di Rozzano, perfettamente riuscito), ma, nella migliore delle ipotesi, tornerà a disposizione per il derby con una maschera protettiva. Stesso discorso per Marcelo Brozovic, riabilitato dalla risonanza magnetica di ieri («nessuna lesione ai flessori») ma affaticato e a rischio infortunio in caso di impiego coi tedeschi.

