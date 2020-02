Alessio Agnelli

MILANO - I guantoni di Handanovic sul Derby d'Italia. Con ogni probabilità non ci saranno le due tifoserie, causa Coronavirus, ma per domenica sera, nella sfida-scudetto dello Juventus Stadium contro i campioni d'Italia di Sarri, continuano a crescere le quotazioni di Samir Handanovic per un recupero al fotofinish e nel rispetto dei templi clinici previsti, per esserci da protagonista e da titolarissimo, come d'abitudine. Nel mirino del numero 1 e capitano dell'Inter ci sono infatti Madama, la nemica di sempre, e Ronaldo e compagni da disinnescare. Ma senza passare dall'impegno di giovedì con il Ludogorets, per il ritorno dei 16esimi di Europa League (sempre a porte chiuse, la soluzione più probabile), e per un rodaggio preventivo in ottica campionato. Nel caso di Handanovic, la parola d'ordine dalle parti di Appiano è azzerare infatti ogni rischio, o pericolo di nuove infrazioni al mignolo della mano sinistra, fratturato a fine gennaio. Quindi nessun test contro i bulgari, come si stava valutando inizialmente. E rientro posticipato nel big match di domenica, per non incorrere in incidenti di percorso (anche un semplice scontro di gioco in Europa League) a programma di recupero quasi ultimato. Dopo le sedute differenziate dei giorni scorsi e le 24 ore di riposo di ieri, da oggi lo sloveno sarà di nuovo alla Pinetina per bruciare le ultime tappe e rispondere presente contro la Juve. Poi, da giugno, qualche valutazione andrà fatta alla voce portieri, indipendentemente dall'esito delle trattative per il rinnovo (dal 2021 al 2022) di Handanovic e tenuto conto delle azioni in ribasso di Padelli. L'ex granata potrebbe rimanere come 3° portiere, Ionut Radu (in prestito a Parma) e Juan Musso dell'Udinese i candidati forti come dodicesimo. In Europa League, invece, ampio turnover per mister Conte. Con Padelli tra i pali, in difesa D'Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. In mediana Moses e Biraghi sugli esterni, Vecino, Valero e uno fra Eriksen e Barella (più il danese del sardo, in predicato di una maglia da titolare contro la Juve) in mezzo. Davanti (Lautaro squalificato) Alexis Sanchez, con Lukaku e il baby Vergani a giocarsi una maglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA