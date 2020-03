Alessio Agnelli

MILANO - Handanovic ed Eriksen: Conte al San Paolo con saracinesca abbassata e trazione anteriore. Le buone nuove dalle parti di Appiano arrivano da Samir Handanovic, recuperato (dopo la visita di controllo dello scorso weekend) per il campo e già precettato per il derby d'Italia di ieri sera, poi rinviato tra mille polemiche dalla Lega.

Ma, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì a Napoli, il numero uno sloveno non verrà stoppato da nessuno, tornando tra i pali a un mese e spicci dall'infortunio al mignolo della mano sinistra, pronto a ribattere colpo su colpo ad Insigne e compagni e a garantire un clean sheet, che sarebbe di vitale importanza in corso d'opera per non perdere rotta e residue chances di finale.

Si ripartirà dallo 0-1 dello scorso 12 febbraio a Milano, firmato Fabian Ruiz. Ma con Handanovic Conte ritroverà quella serenità e solidità difensiva, mancate nell'ultimo mese e necessarie per evitare altre griffe napoletane giovedì sera. Al suo fianco il capitano nerazzurro avrà anche i fidati scudieri Skriniar - De Vrij - Bastoni (in vantaggio su Godin e D'Ambrosio), quelli delle occasioni speciali e dirottati sulla sfida del San Paolo dopo la cancellazione di Juventus-Inter.

Quasi a totale garanzia di impermeabilità. Poi, a innescare il turbo di Lukaku e Lautaro in avanti, sarà compito di Christian Eriksen, titolare per la terza gara di fila in coppa (dopo le due con il Ludogorets, impreziosite da un gol e un assist) e pronto sfoderare estro, e quel quid in più per il visto, contro i partenopei. L'ex Tottenham agirà da mezzala sinistra, con libertà di accentrarsi in fase di possesso.

E a stretto contatto con la Lu-La, pienissima nell'ultima uscita di campionato al San Paolo (il 6 gennaio, 1-3 per i nerazzurri: 2 gol Lukaku, 1 Lautaro) e questa volta con un Eriksen in più per risplendere.

L'appuntamento per tutti è fissato questa mattina ad Appiano. Dopo la domenica di riposo, da valutare le condizioni di Gagliardini, in costante recupero e in odore di convocazione per Napoli. Più in ritardo Sensi.

