Alessio Agnelli MILANO - God save Lautaro e Lukaku. E li preservi pure dal più

MILANO - God save Lautaro e Lukaku. E li preservi pure dal più tenue dei raffreddori, per tutto il mese entrante. Magari non sono state le esatte parole di Antonio Conte, all'ennesima notizia di un nuovo infortunio in rosa, ma sicuramente fotografano alla perfezione l'attuale status quo di casa Inter, alla voce attaccanti, dopo il ko di Matteo Politano nel match di coppa di martedì contro il Borussia Dortmund.

L'entrataccia del tedesco Nico Schulz è costata infatti all'ex Sassuolo «una distorsione alla caviglia sinistra» (l'esito degli esami svolti fra mercoledì e ieri mattina all'Humanitas), senza interessamento dei legamenti, ma con obbligo di sosta forzata ai box per un mese. E con problemi consequenziali per mister Conte, già senza Alexis Sanchez fino a gennaio e ora con una sola alternativa ai titolarissimi Lautaro e Lukaku, il 17enne Sebastiano Esposito, pronto a sfruttare ogni chance che gli verrà concessa nelle prossime 3 settimane. La fortuna è che il calendario prevede solo 4 impegni.

Domani il Verona al Meazza e, dopo la sosta, Torino (il 23) e Slavia Praga (il 27) in trasferta e Spal (1° dicembre) in casa. Quattro occasioni di conferma per El Toro e Big Rom, già a 8 e 9 reti in stagione e sempre più a caccia di record nerazzurri (nel mirino di Lautaro i 4 gol in 4 partite consecutive di Champions di Eto'o nel 2010-11; Lukaku come Ronaldo 97-98: 9 gol nelle prime 11 di A, con possibilità di sorpasso - il brasiliano restò all'asciutto alla 12sima - già sabato). E altrettante per il baby talento della cantera: «Se mi sto divertendo? Sì, ma mi rendo conto allo stesso tempo che quest'anno è cruciale, più delicato degli altri anni - ha sottolineato Esposito alla rivista Undici -. Posso sbagliare molto meno, perché meno sbagli, più possibilità di carriera puoi avere. Io il volto di una generazione? Potrei esserlo, posso essere un leader della mia Nazionale (ieri prima chiamata con l'Under 19 per il classe 2002), della Primavera dell'Inter».

Raggranellando anche qualche gettone in prima squadra. Per il rientro di Politano, bisognerà attendere dicembre, tra la sfida del 6 con la Roma e il big match di Champions del 10 con il Barcellona. Già arruolabili per il Verona, invece, D'Ambrosio e Asamoah. Dopo la sosta Gagliardini.

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

