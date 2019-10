Alessio Agnelli

MILANO - Fuori un mese e mezzo, quasi il doppio con operazione alla caviglia sinistra. Il 2019 di Alexis Sanchez potrebbe essersi chiuso sabato scorso ad Alicante, toccato duro dal bianconero Cuadrado in Cile-Colombia, gara amichevole, ma non troppo.

E per Antonio Conte una bruttissima tegola, indipendentemente dall'esito del consulto medico che andrà in scena quest'oggi a Barcellona per stabilire come procedere. La prima dura sentenza, per El Niño Maravilla, era già arrivata domenica, a 24 ore dall'accaduto, con un comunicato dello staff sanitario della Roja da allarme rosso. Ieri la seconda, triste conferma per Sanchez: questa volta, dall'Humanitas di Rozzano, con bollettino diramato dal dottor Volpi, dopo gli accertamenti clinici sostenuti dall'ex United nella tarda mattinata nel nosocomio milanese: «Gli esami hanno evidenziato una lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra» si legge nella nota del medico dell'Inter. Parola per parola, lo stesso, identico verdetto dei colleghi cileni, con due possibili soluzioni per uscirne e già ventilate nei giorni scorsi dalla Roja.

Al vaglio infatti sia una terapia conservativa, che potrebbe consentire a Sanchez di recuperare nel giro di un mese e mezzo, tornando a disposizione ai primi di dicembre. Sia l'eventualità di un'operazione, per risolvere chirurgicamente la lussazione tendinea ed avere più certezze di guarigione e di tenuta, ma posticipando di almeno un altro mese la data di rientro.

L'ultima parola spetterà, ovviamente, al Niño Maravilla, previo consulto con il luminare spagnolo Ramon Cugat, che lo operò alla caviglia sinistra (per una rottura parziale dei legamenti) nel 2007, ai tempi del River Plate, e lo visiterà oggi a Barcellona per definire il da farsi.

Ma, in un caso o nell'altro, un problema per Antonio Conte, che dovrà fare di necessità virtù (in attacco solo Lukaku, Lautaro e Politano) nelle prossime partite, magari cancellando la convocazione del baby Esposito (quinta punta in rosa) per i Mondiali Under17 con l'Italia. Ieri, intanto il rientro dei primi nazionali (Lukaku, Brozovic, Lazaro, Skriniar, De Vrij e Lautaro) e il ritorno in gruppo di Stefano Sensi, arruolabile tra Sassuolo e Borussia Dortmund.

