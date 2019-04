Alessio Agnelli

MILANO - Fisicità e corsa, garra e tecnica in movimento, unite a uno spiccato senso dell'assist e del gol e a una leadership sempre più evidente. Nei piani di Spalletti, Radja Nainggolan avrebbe dovuto essere questo fin dagli esordi estivi, ma, complici gli infortuni (4 stop in stagione, il primo il 18 luglio, a complicare il periodo di preparazione pre-campionato) e qualche imprevisto di percorso (l'esclusione per motivi disciplinari dai convocati per Inter-Napoli del 26 dicembre), per il Ninja il ritorno all'antico, e al suo mood di guerriero guastatore col vizio del gol, è arrivato con un girone di ritardo. Ma in tempo per il derby d'Italia con la Juve, la partita che Nainggolan attendeva per questioni di feeling non corrisposto (eufemismo) con Madama e per un debito di riconoscenza con Spalletti, società e tifosi.

Il boato del Meazza al bolide da fuori che ha trafitto Szczesny per il momentaneo 1-0 è, infatti, paradigmatico delle grandi aspettative di tutti nei suoi confronti. Ma anche il giusto coronamento (insieme alla standing ovation al momento del cambio con Borja Valero) ad un costante crescendo di condizione, e di prestazioni, negli ultimi due mesi e mezzo.

Dalla trasferta di Parma del 9 febbraio, per il Ninja,infatti, 10 gare di serie A, inframmezzate da un nuovo stop per infortunio (2 settimane ai box e niente Spal e Milan per un problema al polpaccio), ma condite da 3 gol (2 nelle ultime 3 partite, Juve e Frosinone, il 3° alla Samp il 17 febbraio) e 3 assist (2 a Lautaro, al Tardini e a Cagliari, 1 a Vecino a Firenze) alla causa.

Quindi, per Spalletti, un'arma in più per le ultime 4 sfide di campionato, fondamentali per il visto-Champions. «Un rammarico non aver vinto con la Juve, ma una gran partita da parte nostra - il commento di Nainggolan su Instagram, all'indomani dell'1-1 con la Juve -. Complimenti a tutti. E avanti per il nostro obiettivo». Ossia un posto nell'Europa che conta, come sottolineato precedentemente anche ai microfoni di Dazn.

«Tre punti sarebbero stati importanti. Abbiamo sprecato 2-3 occasioni - ha chiosato il Ninja -, ma resta il fatto che abbiamo messo in difficoltà la Juve, una grande squadra. Il mio gol? Ho pensato solo a calciare, fa sempre piacere segnare, ma sarei stato più contento con una vittoria». Esattamente come Spalletti, che continua a mettere mattoncini sulla riconferma, ma senza scrollarsi di dosso l'ombra lunga di Conte e Mourinho.

