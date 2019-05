Alessio Agnelli

MILANO - Firma e ufficialità fra oggi e domani: Conte a Milano per prendersi l'Inter. È arrivato ieri, di rientro dalla breve vacanza in Marocco con la famiglia, e, nelle prossime 24 ore, dovrebbe espletare anche le ultime pratiche amministrative e procedurali, prima di essere annunciato come nuova guida tecnica della Beneamata.

Per Antonio Conte in nerazzurro siamo davvero agli ultimi step. Il primo, e più importante, forse già in giornata, con la firma sul ricco triennale da 10 milioni (più bonus, per un ammontare complessivo di 12, se centrati) a stagione, concordato con Marotta dai primi di aprile e redatto giusto ieri dall'avvocato della società, Angelo Capellini, per il summit decisivo con l'ex ct.

Per l'annuncio di Conte, invece, più probabile la giornata di domani, tenuto conto del grave lutto che ha colpito Luciano Spalletti nella prima mattinata di ieri (la scomparsa del fratello Marcello) e dei funerali, che si terranno oggi ad Avane (frazione di Empoli), stoppando ogni discorso sull'esonero da notificare al toscano. Ieri, per rispetto del certaldino, Beppe Marotta ha dribblato ogni domanda sull'argomento-Conte, posticipando i tempi: «Dopo, dopo». Ma domani potrebbe essere il giorno giusto per il summit con il certaldino. E per il cambio al timone con doppio annuncio: Spalletti out (ma a libro paga fino al 2021 a 5 milioni netti l'anno), Conte in. Poi, per il salentino, anche la tappa già in programma (preallertato lo staff proprio per domani) al Suning Training Center, per una prima visione di strutture e campi di allenamento. La presentazione di Conte alla stampa venerdì o all'inizio della prossima settimana.

Sabato sera, invece, presenza sicura al fianco di Steven Zhang e dello stato maggiore interista (i 2 a Marotta e Antonello e il ds Ausilio) alla finale di Champions di Madrid, con prima uscita da nerazzurro.

Come quasi certo anche il primo regalo di mercato di Suning: Nicolò Barella, ad un passo dall'Inter. L'intesa con l'azzurro è totale (5 anni di contratto a 2,5 milioni). Con il Cagliari in dirittura d'arrivo, sulla base di 33 milioni cash, più i cartellini dei primavera Gavioli (classe 2000, 7 milioni) e Colidio, baby attaccante argentino ex Boca Juniors (valore 10 milioni) con Merola in alternativa.

