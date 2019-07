Alessio Agnelli

MILANO - «Ferocia, passione e tanto sudore. Questa è la strada per il successo, ma dovremo lasciare da parte l'io per il noi, senza porci limiti». Il suo compito è quello di «indicare la rotta». E Antonio Conte non perde tempo nella prima conferenza stampa da tecnico dell'Inter, alzando subito il livello della sfida con la Juve, l'amore d'antan «perché il mio passato lo conoscete», per «una visione comune con il direttore e il presidente» della Beneamata. Da oggi, il salentino sarà alla guida di Handanovic e compagni sui campi di Lugano.

Ma, ieri, nella splendida location di viale Liberazione, l'ex ct ha voluto chiarire i concetti base del proprio credo, puntando su «sacrificio, collettivo e quell'uno per cento di possibilità di vincere, che mi basta e su cui dovremo lavorare - ha sottolineato Conte nella conferenza di presentazione -. La scelta dell'Inter è stata semplice, anche per la presenza di Marotta e per la grande tradizione del club, tra i più importanti al mondo. E non mi pongo limiti, anche per non darne all'ambiente. Il mio compito sarà indicare il percorso, una strada di fatica, sacrifici e sudore. Anche perché il gap da Juve e Napoli esiste, ma, per esperienza personale, dico che nulla è impossibile. Alla Juve partimmo da 2 settimi posti e vincemmo lo scudetto, stessa cosa al Chelsea arrivando da un 10° posto».

Il primo segnale ai naviganti. Il 2° poco dopo, quando si parla di top player: «Ringrazio Marotta per avermi definito così - ha proseguito il leccese -, ma i top player ci servono in campo e al servizio dei compagni, perché voglio calciatori che pensino con il noi e non con l'io». Quindi «testa bassa e pedalare, partendo da una buona base di partenza e ringraziando Spalletti per questo».

Il prossimo step sarà «avere e dare stabilità, lavorando per essere un gruppo unito». E chi non la pensa così «può anche farsi da parte». È il caso di Icardi e Nainggolan, già tagliati. «Io mi sono allineato con il club. Perisic? Avremo tempo per conoscerci, ma io cerco innanzitutto disponibilità nei miei calciatori- ha concluso Conte -. Non ho la presunzione di poter portare 10 punti alla mia squadra, ma insieme possiamo farne anche 15 o 20 in più. Servono uomini straordinari per fare qualcosa di straordinario. Andremo a sfidare una Juve che vince da 8 anni e a Torino sarà sicuramente un'emozione per me. Ma il mio obiettivo è riportare l'Inter dove merita».

