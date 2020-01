Alessio Agnelli

MILANO - Eriksen in sorpasso su Vidal: per la volata-scudetto anche Young e Giroud. Un'Inter made in Premier, con tre rinforzi di qualità, esperienza e caratura internazionale, provenienti da Tottenham, United e Chelsea, e tutti ad un passo. Non solo il capitano dei Red Devils Ashley Young, vicinissimo e già d'accordo con il club di viale Liberazione per 18 mesi di contratto a 6 milioni complessivi (3 fino a giugno, altri 3 per il 2020-/21).

Nelle prossime 48 ore, Marotta & Ausilio potrebbero mettere a segno il colpo con la c maiuscola di questa finestra di mercato, assicurandosi, in anticipo sui tempi (giugno, inizialmente) e sulla concorrenza, anche il sì del classe '92 danese Christian Eriksen, stella degli Spurs, in regime di svincolo a fine stagione ma in pole position da subito (superato anche Arturo Vidal, bloccato dal Barça e dal caos-allenatore che si è innescato in casa blaugrana-Valverde in bilico - dopo il ko di giovedì in Supercoppa di Spagna con l'Atletico Madrid) per il centrocampo dell'Inter targato Conte.

Produttivi, infatti, gli incontri dei giorni scorsi con Martin Shoots, agente dell'ex Ajax, che ha lasciato Milano, nel primo pomeriggio di ieri, con una proposta d'ingaggio di 7,5 milioni a stagione fino al 2024, garantiti da Suning, per il proprio assistito. Nelle prossime ore la risposta di Eriksen. E, in caso di nullaosta del danese, anche il summit con il Tottenham di Mourinho (a metà settimana, tra mercoledì e giovedì), che chiede 20 milioni per liberarlo subito, con l'Inter ferma a 15 di offerta.

Sui due milioni di euro, invece, la richiesta dello United per il cartellino di Young, ma, in virtù di un contratto in scadenza (a giugno, come Eriksen) e di una carta d'identità (classe '85) piuttosto datata, Marotta vorrebbe cavarsela a costo zero per il terzino sinistro inglese.

Sui 7-8 milioni, invece, il budget in preventivo per il terzo innesto di scuola Premier League, il vice Lukaku, al secolo Olivier Giroud, 33enne francese chiuso al Chelsea e liberato da Lampard nei giorni scorsi. Con l'Inter c'è un'intesa di massima per due anni e mezzo a 5 milioni a stagione. Ma la conditio sine qua non rimane l'uscita di Politano.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

