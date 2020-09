Alessio Agnelli

MILANO - Entro lunedì Vidal e Kolarov, poi tutto su Kanté. Un assalto in piena regola e già partito con i primi contatti con l'agente del classe '91 francese e con Marina Granovskaia, dg del Chelsea, per definire ingaggio e costo del cartellino. Ma l'Inter, perfezionati (o quasi) Vidal e Kolarov, è pronta a rompere gli indugi anche per N'Golo Kanté, pupillo di Conte e priorità in mediana per qualità, esperienza e grande caratura internazionale. Con il 29enne parigino, il miglior calciatore mai allenato (Conte dixit), i nerazzurri si assicurerebbero, infatti, uno dei più forti centrocampisti in circolazione, oltre che un vincente per vocazione e titoli (2 Premier con Leicester e Chelsea, la 2a agli ordini del salentino, che lo portò a Stamford Bridge nel 2016, più un oro ai Mondiali 2018 e un argento agli Europei 2016) in bacheca. Ma Marotta e Ausilio dovranno vendere prima di affondare, fermo restando un'apertura dei Blues alla cessione per 50 milioni e un'intesa già raggiunta con Kanté per 4 anni di contratto a 7 milioni a stagione. Per trovare la quadra servirà l'uscita di un big: su tutti Skriniar, nel mirino del PSG (offerti 50 milioni, con l'Inter che ne chiede 70), e Marcelo Brozovic (60 mln), sondato dal Bayern nei discorsi per il riscatto di Perisic, ma restio a lasciare Milano e l'Inter, casa mia il messaggio social di ieri. Un'altra via potrebbe essere garantita dagli esuberi (Vecino, forse Gagliardini e Godin) e dai prestiti di rientro (oltre a Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert), ma l'assalto a Kanté è già partito, e condiviso ad ogni latitudine in società. I prossimi saranno invece i giorni di Vidal e Kolarov. Con il cileno accordo raggiunto per un biennale (più opzione per un 3° anno) da 6 milioni a stagione, manca solo la risoluzione del contratto col Barça, con l'agente al lavoro. Per il serbo intesa sull'indennizzo (1,5 mln) da girare alla Roma e sull'ingaggio (3 mln): da stabilire se per una stagione o due. Ma Conte li vuole già al raduno.

