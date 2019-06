Alessio Agnelli

MILANO - Dzeko-Inter, ci siamo: entro domenica il closing con la Roma. È stato il primo obiettivo a dire sì al progetto-Conte e a strettissimo giro di posta potrebbe essere anche il primo a firmare, legandosi alla Beneamata per i prossimi 3 anni, a 4,5 milioni a stagione, come stabilito da marzo. Edin Dzeko, da ieri, è davvero a un passo dall'Inter e il merito è del solito Federico Pastorello, agente di Lukaku, intermediario nell'affaire-Lazaro e procuratore del classe 2001 nerazzurro Edoardo Vergani, che ha sbloccato la trattativa per il bosniaco, sancendo di fatto un principio di fumata bianca con il club di Pallotta.

Inizialmente inserito nei discorsi con il Sassuolo per Stefano Sensi, Vergani è stato, infatti, dirottato all'ultimo verso Roma per espressa richiesta del neo ds giallorosso Petrachi. E, tramite Pastorello, ha detto sì nel summit di ieri in sede, alla presenza di Marotta, Ausilio e Antonio Conte, in viale Liberazione per gli ultimi aggiornamenti di mercato. Alla Roma il cartellino del classe 2001 per 6 milioni di valutazione, più 12 milioni cash per Edin Dzeko all'Inter. E la volontà di entrambi i club di arrivare al closing entro il 30 giugno, per mettere in cassa plusvalenze.

Ma non solo. Con Pastorello si è parlato anche di Valentino Lazaro, altro affare in dirittura. Con l'Hertha Berlino raggiunta, infatti, un'intesa di massima sulla base di 22 milioni più bonus (altri 3-4). Restano da limare solo gli ultimi dettagli, poi il «nuovo Cauadrado» (Conte dixit) sarà nerazzurro. Come Stefano Sensi, già definito nei dettagli (al Sassuolo 5 milioni per il prestito, 25 per il riscatto; per il classe '95 pronto un quinquennale da 1,8 a stagione) malgrado l'inconveniente Vergani (in Emilia Gravillon per 5 milioni più bonus).

A breve anche l'annuncio (dopo visite e firma) dell'azzurro. E forse di Nicolò Barella, senza contropartite a corredo (tolto Bastoni, che Conte vuole valutare in ritiro; possibilità di reinserimento per Dimarco) e per una nuova offerta cash di 40 milioni, più 5 in bonus. Sul fronte Lukaku, invece, le buone nuove arrivano da Manchester, con Aubameyang vicino allo United e il belga quasi alla porta.

In uscita dall'Inter invece i baby Merola (al Bologna per 2,7 milioni, più il 30% di una futura cessione), Burgio (all'Atalanta per 3 milioni) e Adorante, vicino al Parma per 6 milioni.

