Alessio Agnelli MILANO - Dzeko in dirittura d'arrivo, Barella quasi, poi la grana-Icardi

MILANO - Dzeko in dirittura d'arrivo, Barella quasi, poi la grana-Icardi da risolvere. Per Marotta & Ausilio tanti appuntamenti nei prossimi giorni per definire i primi colpi in entrata targati Antonio Conte e notificare a Maurito e signora l'exit strategy decisa dagli Zhang per l'ex capitano. Con la Roma è fissato un summit entro il weekend, per definire anche gli ultimi dettagli dell'operazione Edin Dzeko.

Nel blitz romano di inizio settimana Ausilio ha strappato un ok di massima, sulla base di 10 milioni cash più il cartellino di un Primavera nerazzurro a parziale contropartita. Resta solo da decidere il nome del baby (il più gettonato Facundo Colidio, attaccante argentino classe 2000) per il nero su bianco, tenuto conto dell'intesa già raggiunta dall'Inter con il bomber bosniaco per i prossimi due anni (con opzione per una terza stagione, a 4 milioni netti l'anno). Nell'imminente incontro con la Roma, si toccherà anche l'argomento Aleksandar Kolarov, che Conte vorrebbe come alternativa a Asamoah e primo rinforzo nei 3 dietro (dopo Godin, De Vrij e Skriniar e prima di Ranocchia).

Ma, nel primo pomeriggio di ieri, il focus di Marotta & Ausilio era su Nicolò Barella, altro nome caldissimo in entrata ed oggetto di discussione in un summit con l'agente dell'azzurro (e di Nainggolan), Alessandro Beltrami. Per il talento di Cagliari e Nazionale pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione, solo da firmare (dopo l'ultimo impegno di martedì con l'Italia di Mancini?). «Le voci di mercato fanno piacere- ha chiosato Barella da Coverciano -, perché significa che sto lavorando bene. Ora, però, sono impegnato con la Nazionale, poi ci sarà un Europeo Under 21 Se ci saranno delle trattative, saranno le società e il mio procuratore a pensarci». Beltrami lo ha già fatto.

Il Cagliari potrebbe discuterne a breve, per stabilire quota cash e contropartite (con i Primavera Gavioli e Merola, al vaglio di Giulini anche Radu e Bastoni; più difficile Eder, che l'Inter dovrebbe riacquistare dal Jiangsu Suning) del trasferimento di Barella in nerazzurro, per un ammontare complessivo di 45-50 milioni. Ma, nei prossimi giorni, nell'agenda di Beppe Marotta segnato in rosso anche un vertice con Wanda Nara (appena rientrata da un breve viaggio di lavoro a Bangkok con la figlia Isabella) per la notifica della separazione da Mauro Icardi entro il prossimo 30 giugno. Con l'avallo di Suning (a caccia di plusvalenze per chiudere i conti Uefa) e di mister Conte.

