Alessio Agnelli

MILANO - Dzeko e Lukaku, si accelera e a centrocampo Conte vota Rakitic. Non due, ma ben tre colpi ad effetto per l'Inter del salentino, a cominciare da Edin Dzeko e Romelu Lukaku, i due attaccanti in lista di attesa da due mesi a questa parte, e completando l'opera con Ivan Rakitic, il tuttocampista di carisma, tecnica e gol alla causa, già sondato ai tempi di Spalletti e approvato pure dall'ex ct.

Toccherà a Beppe Marotta e Piero Ausilio sbrogliare la matassa, magari con qualche cessione da esubero (Icardi, Nainggolan e Perisic in prima fila, seguiti da Joao Mario, Miranda e Borja Valero; in sospeso Dalbert) per far cassa e avvicinare le richieste di Roma e Manchester per i due bomber fortemente voluti da Antonio Conte, priorità assolute. Ma, con i due uomini mercato nerazzurri di nuovo a Milano da questa mattina, a stretto giro di posta potrebbe arrivare anche la doppia accelerata per i centravanti di Belgio e Bosnia.

Per Lukaku c'è ancora una settimana per il closing e su questo lo United non transige, visti i tempi ristretti (il mercato in entrata chiude l'8 agosto in Inghilterra) per reperire un sostituto all'altezza, e già individuato in Moussa Dembélé, attaccante francese classe '96 dell'Olympique Lione. Anche ieri solo tribuna per il 26enne di Anversa nel match di ICC dei Red Devils contro il Tottenham. Forse già nel weekend il blitz di Ausilio a Londra per riaprire i discorsi per Lukaku con Ed Woodward. Sul piatto una nuova offerta di 80 milioni complessivi, tra fisso e bonus, per il belga e per Matteo Darmian, escluso dalla tournée dello United e di fatto un indesiderato a Old Trafford, con un altro anno di contratto. Per Edin Dzeko appuntamento, invece, a lunedì, a margine dell'Assemblea di Lega in programma a Milano.

Si parte da 19,5 milioni di richiesta e 12 di offerta: possibile chiusura con la Roma a 15 più bonus. Quindi, il grande colpo in mediana, ma subordinato alle uscite del Ninja (cercato in Italia da Samp e Cagliari, la meta preferita dall'ex giallorosso, ma con il nodo ingaggio da sciogliere), di Borja (Fiorentina) e Joao Mario (in orbita Monaco, con Miranda e Perisic). Sui 40 milioni la valutazione di Ivan Rakitic, scaricato dal Barça («è stato importante ma non so se lo sarà ancora» Valverde dixit) e contattato di recente. Seconda opzione, un altro blaugrana: Arturo Vidal, costo 30 milioni.

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

