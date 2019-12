Alessio Agnelli

MILANO - Dopo il black out di venerdì, un'altra notte di... Lu-La piena. Come nelle 12 precedenti uscite dell'Inter, illuminate da ben 20 bagliori assortiti della strana coppia, on fire come non mai in carriera e all'esame-Barcellona per confermarsi. Nella sfida dentro o fuori di domani sera a san Siro, Antonio Conte punterà tutto su di loro: El Toro e Big Rom, al secolo Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, reduci dalla scena muta contro la Roma di Fonseca, ma pronti a riprendersi l'Inter sulle spalle, per traghettarla oltre lo scoglio blaugrana e negli ottavi di finale di Champions League da seconda nel girone.

Con ogni probabilità (difficile che il Borussia Dortmund non vinca in casa contro lo Slavia Praga) servirà una vittoria per il pass e, in tal senso, potrebbe venire in soccorso anche Ernesto Valverde, già qualificato coi suoi e orientato verso un robusto turnover contro i nerazzurri. Ma serviranno anche i gol e, in particolare, quelli di Lautaro e Romelu, decisivi fra Champions e campionato negli ultimi due mesi (dal 2 ottobre 12 reti l'argentino, 8 il belga) e imprescindibili ora, al netto di infortunati e giocatori in dubbio contro Messi e compagni.

Alle assenze scontate di Sanchez e dei 3 mediani Sensi, Barella e Gagliardini, da venerdì si sono aggiunti, infatti, anche Antonio Candreva e Kwadwo Asamoah, acciaccati e a parte negli ultimi due giorni. Per l'esterno destro di Roma una forte contusione alla schiena, che lo ha costretto al cambio contro i giallorossi, per il laterale sinistro ghanese il solito problema al ginocchio, accusato nel finale di gara da subentrante.

Entrambi saranno valutati nella rifinitura di questo pomeriggio alla Pinetina. In caso di doppio forfait, pronto Danilo D'Ambrosio sull'out di destra, con ballottaggio Biraghi-Lazaro sulla mancina. Ma non solo. Senza Asamoah (impiegato in sostituzione di Borja Valero) scelte obbligate anche in mediana per Conte, con i soli Brozovic e Vecino arruolabili oltre a Valero e nessuna alternativa ai tre. Quindi, doppio problema di coperta corta, in mezzo e in fascia. Ma, davanti, una Lu-La splendente.

