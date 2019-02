Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Derby di Madrid per Icardi, da Barcellona spiraglio per Rakitic. A dispetto delle dichiarazioni d'intenti di Maurito e signora, quasi sempre pro Inter malgrado un rinnovo che tarda ad arrivare, in Spagna non si placano le voci di mercato che vorrebbero il rosarino fatalmente attratto da un trasferimento in Liga, sponda Atletico o Real Madrid, alla finestra da sempre e pronti all'affondo da giugno.A far riflettere Mauro Icardi le ormai croniche difficoltà dell'11 di Spalletti nel progetto di crescita, unitamente al desiderio di un salto di qualità economico e professionale, che l'Inter non gli può ancora garantire. Nonché vera motivazione, secondo AS, dei continui intoppi tra Wanda Nara e la società per il prolungamento di contratto fino al 2021, in discussione da mesi e ancora da definire nei dettagli.L'entrata in scena di Marotta ha impresso un'accelerata alla trattativa, ma l'Inter dovrà affrettarsi a chiudere, anche per non correre il rischio di uno scippo estivo per i 110 milioni della clausola (valida dal 1° al 15 luglio, per i club esteri) di recesso. L'obiettivo di Suning è toglierla o alzarla a 180/200 milioni, Lady Icardi parte da 150 milioni, anche per mantenersi una via di fuga.Si vedrà, con Real e Altetico focalizzati sugli sviluppi. Esattamente come l'Inter per Ivan Rakitic. Il nazionale croato, 31 anni e altri due di contratto (a 6,5 milioni a stagione) con il Barcellona, non ha ancora rinnovato e «al momento non è possibile- ha dichiarato il presidente blaugrana Sandro Bartomeu -, perché non ne abbiamo la disponibilità». Una chance di inserimento per Marotta e l'Inter, alla ricerca di talento e personalità in mediana. In quest'ottica, sempre monitorati anche Luka Modric e Toni Kroos, forse in uscita da Madrid.Chi non si muoverà, invece, da Milano è Milan Skriniar, vicinissimo all'accordo per prolungamento e adeguamento d'ingaggio fino al 2023. La fumata bianca a breve, per 3 milioni a stagione e ricchi (altri 600-700mila euro) bonus a corredo.riproduzione riservata ®