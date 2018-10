Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - De Vrij-Skriniar: contro Higuain e Messi Spalletti alza il muro. Prima il derby di domenica 21 con il Milan del Pipita, poi il Barcellona di sua maestà La Pulga, nella trasferta di 3 giorni dopo al Camp Nou per il 3° turno della fase a gironi di Champions. Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter di Luciano Spalletti si misurerà in 72 ore contro rossoneri e blaugrana in due sfide d'altissimo lignaggio e dall'elevato coefficiente di difficoltà. Ma, dal quartier generale di Appiano, nessun dubbio da parte del toscano sulle contromisure da prendere per fermare Gonzalo Higuain e Lionel Messi.A quasi un mese dall'ultima gara in tandem (il 25 settembre, contro la Fiorentina) in campionato, nel derby torneranno al centro della difesa Stefan De Vrij e Milan Skriniar, i titolarissimi, schierati con Joao Miranda contro Cagliari (l'olandese) e Spal (lo slovacco) ma sicuri (infortuni in nazionale permettendo) di due maglie contro il Pipita. Come 3 giorni dopo, al cospetto di Messi, con turnover abolito. «A Ferrara in panchina? Sono scelte che non competono a me - ha dichiarato De Vrij dal ritiro dell'Olanda - All'Inter siamo quattro (a completare Ranocchia, a 0 presenze, ndr) ottimi difensori centrali, incluso Miranda che è stato capitano del Brasile di recente. L'idea dell'allenatore è che tutti siano il più in forma possibile e che in squadra anche i sostituti siano molto forti, per cui ha senso che giochino tutti».Numeri alla mano, in campionato 6 presenze da titolari per l'ex laziale e Skriniar, 4 per Miranda, ma solo 4 gettoni su 8 in coppia. In Europa, invece, un 2 su 2 per De Vrij e l'ex sampdoriano, una presenza per il brasiliano, all'esordio contro il Tottenham, con Skriniar dirottato sull'out di destra e tutti e tre insieme. Nonché soluzione che Spalletti potrebbe riproporre anche a Barcellona. «Ci giocheremo le nostre carte in Champions e in campionato - ha sottolineato Piero Ausilio- al massimo. Siamo consapevoli di essere forti e vogliamo dimostrarlo già dal derby. Il rinnovo di Icardi? Da parte nostra c'è la voglia di rinnovare e adeguare il contratto, dalla sua collaborazione. Quindi, nessun problema».riproduzione riservata ®