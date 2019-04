Alessio Agnelli

MILANO - Da separato a sopportato in casa: Maurito «attaccante in più» per il finale di stagione, ma strade divise da giugno. Salvo sorpresissime dell'ultim'ora, che gli analisti Snai hanno subito a considerare dopo il ritorno in campo di Genova, bancando la permanenza a Milano del rosarino a 2.50 (contro i 3.50 di un approdo alla Juventus e i 6.50 dell'ipotesi Real), tra Mauro Icardi e l'Inter qualcosa è cambiato con la rete siglata a Marassi (su rigore, come l'ultima messa a segno lo scorso 15 dicembre all'Udinese) e l'assist dell'avvenuta tregua col nemico Perisic, ma non il finale della storia, che sembra già scritto e che porterà all'inevitabile divorzio a campionato concluso, indipendentemente dal contributo dell'ex capitano nelle ultime 8 sfide di A, fondamentali per il visto-Champions.

Contro il Genoa, Maurito è stato, infatti, sfruttato nel migliore dei modi da Luciano Spalletti e ha rifatto sentire il suo peso in attacco, dopo 53 giorni di autoesclusione per il ratto della fascia, facendo quello per cui è lautamente pagato, il centravanti, e acuendo i rimpianti per quello che avrebbe potuto essere, e sarà solo fino all'ultima di campionato, con Nainggolan e Perisic, magnifici cavalier serventi e serviti dall'argentino.

A Marassi hanno, finalmente, formato la spina dorsale dell'Inter, su cui Spalletti aveva scommesso in estate. Ma, a dispetto del 4-0 e degli abbracci a ogni rete segnata, nello spogliatoio il malcontento rimane per il confronto mai andato in scena con Icardi. A fotografare la situazione è stato il nocchiero di Certaldo (un altro coi giorni contati e con Antonio Conte come primo competitor per la panchina) nel post-partita di Genova. «Magari non abbiamo la totalità del soggetto, ma almeno abbiamo un attaccante in più, se non vuol fare un passo verso la squadra». La Curva Nord si è già espressa, scaricando il rosarino con un comunicato e dagli spalti del Ferraris.

Domenica il nuovo incrocio tra Maurito e il tifo organizzato, questa volta al Meazza, per la sfida con l'Atalanta di Gasperini. Ma, per Gagliardini, «conta solo il bene dell'Inter - ha sottolineato l'ex bergamasco -. La notte di Genova ha dimostrato che siamo tutti professionisti e mettiamo l'Inter al primo posto. Mauro ha fatto questo: è entrato in campo, facendo gol e assist per il bene della squadra. La mia doppietta? Il gol aiuta e dà fiducia. Adesso concentrati per l'impegno con l'Atalanta, la mia casa. È la società a cui devo tutto, ma punteremo alla vittoria».

