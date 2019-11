Alessio Agnelli

MILANO - «Contro lo Slavia non abbiamo alternative. In Europa siamo come un neonato, ma vogliamo andare avanti e serve vincere». Senza se e senza ma. E nemmeno cercando alibi nelle assenze (oltre a Sanchez, Barella, Sensi e Asamoah; recuperati, ma solo per la panchina, Gagliardini e Politano) «perché non ha senso piangersi addosso per chi non c'è».

Questa sera, all'Eden Arena di Praga, l'Inter di Antonio Conte avrà un solo risultato a disposizione per restare in corsa per un posto negli ottavi di Champions League. Ma i pensieri del salentino, al riguardo, sono tra il positivo e il «sereno, dato che ho un gruppo affidabile che anche nelle difficoltà riesce a trovare grandi forze ed energie e andare oltre l'ostacolo - ha proseguito l'ex ct in conferenza -. Ai ragazzi ho sempre chiesto una grande risposta e me l'hanno sempre data, quindi pensiamo ai presenti, in cui ho piena fiducia, e a giocarci le nostre carte, consapevoli che ci sarà da soffrire, ma che stiamo anche crescendo come squadra. Il percorso lo stabilisci tu, io penso che nel nostro ci sia qualche rammarico per alcune partite che potevamo gestire meglio. Oggi non abbiamo alternative, sono rimaste due gare e abbiamo bisogno di vincere la prima».

Possibilmente, giocando anche «un buon calcio, perché io parto sempre dal presupposto che il risultato spesso dipende dalle prestazioni - ha sottolineato Conte -. Con lo Slavia conta vincere, ma voglio anche vedere una squadra in crescita, che possa continuare in Europa, perché ne abbiamo bisogno nel nostro percorso». Per l'11 di mister Trpisovsy massimo rispetto. «È una squadra che vincere il campionato ceco a mani basse. Quest'anno ha già 12 punti di vantaggio sulla seconda».

Ma Antonio Conte non cambierà una virgola, tatticamente parlando: «Al limite possono cambiare gli interpreti - ha concluso il salentino -. Noi stiamo lavorando dal primo giorno di ritiro su un'idea abbastanza chiara, sposata da tutti e non vedo il motivo per cambiare. Tutti si sono allenati come se dovessero partite titolari. Ognuno conosce il proprio spartito».

