Alessio Agnelli MILANO - «Contro la Roma a petto in fuori e senza accampare

MILANO - «Contro la Roma a petto in fuori e senza accampare scuse. L'obiettivo è arrivare a Natale nel miglior modo possibile: l'acceleratore a mezza via non è permesso. Guai mollare adesso». Colpa, o merito, di una partenza da fuoriserie, più veloce della Juve di Sarri, a -1 in classifica, e la migliore di sempre nella storia dell'Inter.

Ma è questa la piacevole condanna della Banda Conte, dopo un avvio da record e a spron battuto: continuare a correre, senza diminuire la velocità di crociera «perché, fin dall'inizio, alcune situazioni ci hanno portato a spingere la macchina forte per stare nella parte alta della classifica - ha proseguito l'ex ct in conferenza - e ora non possiamo pensare di calare d'intensità». Quindi, avanti tutta anche stasera (alle 20.45, al Meazza) contro la Roma di Fonseca, in «una sfida dall'altissimo livello di difficoltà - ha sottolineato Antonio Conte -. La Roma ha entusiasmo, forma, fiducia. Oltre a un organico importante e un tecnico molto bravo. Si affronteranno due squadre che stanno facendo molto bene. Ci sarà da soffrire, ma noi la stiamo preparando nella giusta maniera».

E senza cercare alibi per le assenze, quasi tutte in mediana (Sensi, Barella e Gagliardini, oltre a Sanchez) «ma una situazione che stiamo affrontando, guardando il bicchiere mezzo pieno - ha ribattuto il salentino -. Nelle difficoltà tanti calciatori si sono responsabilizzati ancora di più. Ora mancano quattro partite alla fine di questo ciclo: dobbiamo affrontarle a petto in fuori, sapendo e conoscendo i nostri pregi ed eventualmente le difficoltà del periodo. Diamo il massimo e stringiamo i denti, poi dopo la sosta recupereremo un bel po' di giocatori. Non c'è tempo per piangerci addosso».

Fortuna che c'è Lautaro, una macchina da gol con Lukaku, «ma quando si parla troppo di un singolo o di due giocatori a me non fa mai piacere - ha concluso Antonio Conte -. Vorrei si parlasse di tutti, prima deve venire sempre la squadra, poi Lautaro è un ragazzo giovane, che sta crescendo. Totti mi voleva alla Roma? Mi ha chiamato, non c'era l'Inter in quel momento, ma ho declinato. Nainggolan mi ha ringraziato? Non avevo dubbi che facesse bene a Cagliari. Si deve chiedere però perché non è all'Inter».

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

