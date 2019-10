Alessio Agnelli

MILANO - Conte e il realismo no-limits: «Il gap con la Juve c'é. Noi dobbiamo lavorare ed essere realisti, ma senza porci dei limiti, consapevoli che si può cambiare il corso del destino». Della serie crederci, sempre e comunque, a dispetto del recente ko e di una forbice di valori con Madama ancora troppo evidente. Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte ha affrontato così l'argomento-scudetto.

Ammettendo, come da pronostico, «perché mi sono espresso così fin dall'inizio», il ruolo di favoriti di CR7 e compagni, ora a +1 in classifica. Ma affidandosi ai venti del destino, e «a un tipo di percorso fatto di lavoro, serietà e chiarezza», per cambiare lo status quo: «Io penso che crederci non costi niente, né per i tifosi dell'Inter, né per chiunque - ha sottolineato l'ex ct -. Poi bisogna anche essere obiettivi e guardare la realtà. E da subito ho detto che, rispetto a noi, ci sono 2 squadre, Juve al top e Napoli, che hanno costruito di più negli anni. Questo gap c'è, ma il nostro obiettivo è progredire nel tempo e diventare competitivi per dare soddisfazioni ai tifosi. Da questo punto di vista bisogna essere coraggiosi avendo una visione chiara del presente. C'è un solo verbo che conosco e che dobbiamo conoscere all'Inter: lavorare. Facendolo duramente, per cercare di essere protagonisti e cambiare il corso del destino».

Anche se, a complicare i piani, ci si è messo quello di Alexis Sanchez, dai presagi avversi, dopo il ko nell'amichevole di sabato contro la Colombia e l'esito dei primi esami con il Cile. Per El Niño Maravilla «una lussazione dei tendini peroneali della caviglia sinistra con interessamento del retinacolo dei flessori» recita il comunicato, con dispensa dal 2° test match con la Guinea e appuntamento in giornata all'Humanitas di Rozzano per nuove visite con l'Inter.

Le voci sono di un medio-lungo stop (3-4 settimane, con rientro dopo la sosta di novembre). A differenza di Danilo D'Ambrosio, contuso al 4° dito del piede sinistro (l'allarme frattura sembra scongiurato) con l'Italia di Mancini e liberato per gli esami, in programma nelle prossime ore, con il dottor Volpi. Tra i dispensati dal 2° impegno con le nazionali pure Brozovic (per squalifica) e Lukaku, attesi ad Appiano domani per la ripresa settimanale.

