Alessio Agnelli

MILANO - «Conte come Simeone, l'Inter come il mio Atletico. Ora sotto col derby, un clasico, da vincere». Sabato scorso ha esordito dal 1' in serie A, sfoderando carisma e il cross vincente per l'1-0 di Sensi contro l'Udinese.

Dopodomani se la vedrà con il pistolero Piatek nel suo primo derby della Madonnina contro il Milan di Giampaolo. Ma da parte di Diego Godin nessuna paura per i cugini, «solo un po' d'ansia, intesa come voglia e tensione nello stomaco che si sente prima di una partita così importante, anche se ne ho vissute tante di queste situazioni». Ai microfoni di Dazn, El Faraon si è confidato a 360 gradi, spaziando fra passato e presente, ma focalizzandosi fin dalle prime battute sulla stracittadina di sabato, «una classica e partite così si vivono sempre in maniera speciale - ha proseguito il 33enne uruguagio -. So cosa significa un derby per un tifoso: devi prepararlo, viverlo e capirlo come lo vive la gente. Poi puoi vincere o perdere, ma i tifosi vogliono sentirsi per prima cosa orgogliosi dei loro giocatori. E io sono qui per questo: perché continuo ad avere lo stesso entusiasmo di sempre, e la stessa voglia di vincere e far bene». Col senno di poi, Conte non lo avrebbe lasciato fuori contro lo Slavia. E, forse, l'ex ct non avrebbe trascorso la notte di martedì alla Pinetina, come ha fatto, per calmare i bollenti spiriti dopo l'1-1 di Champions.

Per Godin comunque nulla di nuovo, «perché a Madrid c'era Simeone, qui c'è Conte che ha una grande personalità ed è in grado di supportare il peso della squadra, della tifoseria e di trasformare tutto in energia, proprio come il Cholo - ha sottolineato El Faraon -. Si assomigliano molto, per intensità, passione, per come vivono le partite: le sentono, in ogni istante. E per la voglia di avanzare il gioco, per cercare di vincere sempre. Hanno la stessa mentalità vincente».

Da Conte-Simeone a Inter-Atletico il passo è breve «e anche in questo caso il parallelismo esiste - ha concluso Godin -. All'Inter c'è un gruppo nuovo, con diversi arrivi in estate, ma vedo la stessa unione, la stessa energia positiva e complicità che c'era a Madrid. E questo è fondamentale».

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA